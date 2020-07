Hareide står fast på E18-krav for å støtte Fornebubanen – full klinsj med Oslo og Viken

Oslo og Viken har startet prosessen med å bygge Fornebubanen, men regjeringen holder fast på kravet om lokale lånegarantier til motorvei for å støtte banen.

Striden om samferdselsutbyggingen vest for Oslo tilspisser seg.

Oslo kommune og Viken fylkeskommune inngikk onsdag kontrakter med dem som skal bygge den nye T-banen til Fornebu, ifølge Dagsavisen. Det til tross for at de ikke hadde fått klart svar fra samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om staten er klar til å betale milliarder for prosjektet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) står fast på at Oslo og Viken må garantere for E18 for at staten skal betale sin del av Fornebubanen. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Oslo og Viken skrev mandag brev til Hareide for å få en avklaring, med frist til tirsdag kveld.

– Da det ikke kom noe svar, anser vi at vi har fått det vi trenger for å gå videre, sier Oslos byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), til Dagsavisen.

FORNEBUBANEN: Slik kan den nye t-banen bli. Foto: oslo.kommune.no

– Må realisere E18

Svaret kom imidlertid torsdag. I et brev sendt til byrådet, som NTB har fått tilgang til, svarer Hareide at et lokalt vedtak om en lånegaranti til E18-utbyggingen er en forutsetning for at regjeringen kan støtte Fornebubanen.

– Det er nå opp til lokale parter å stille en nødvendig lånegaranti for E18-prosjektet, slik at dette kan realiseres. Staten står ved sine forpliktelser. Nøkkelen til å få realisert Fornebubanen ligger derfor nå hos lokale myndigheter, skriver Hareide i sitt brev.

Han viser til at finansieringen av Fornebubanen omfatter et bidrag fra grunneiere på Fornebu. Men grunneierne, med Obos i spissen, har igjen stilt krav til utbygging av E18 for å bidra til T-baneutbyggingen. Derfor må de to utbyggingene sees i sammenheng, argumenterer samferdselsministeren.

Milliarder i potten

Staten skal etter planen bidra med 8,1 milliarder kroner til Fornebubanen. Obos har sagt at de vil holde igjen grunneierbidraget på 2,5 milliarder kroner til Fornebubanen hvis ikke E18-utbyggingen blir noe av, skriver Dagsavisen.

Hermstad mener imidlertid at grunneierbidraget kan løses uten å bygge ny E18. Det som trengs er bare en ny avkjøring, hevder han.

De rødgrønne partiene som styrer i Oslo og Viken frykter at en utbygging av E18 vil føre til økt biltrafikk.

