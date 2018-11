Hareide tapte KrF-kampen

Det ble 90 stemmer til rødt (Hareide) og 98 stemmer til blått (Ropstad).

GARDERMOEN (Nettavisen): KrF-leder Knut Arild Hareide satset alt på å få partiet inn i regjering med Ap og Sp - og tapte.

Det var helt stille i salen da resultatet ble kjent, og en beveget Hareide gikk på talerstolen.

- Nei, jeg angrer ikke på at jeg stilte leder-ultimatum, sa Hareide til Nettavisen da nederlaget var et faktum.

Spenningen var til å ta og føle på blant de 190 delegatene som skulle avgjøre KrFs og regjeringens fremtid, noe én av dem satte ord på rundt lunsjbuffeten:

- Jeg synes det er så mange vanskelige valg å ta i dag.

Blå seier - i tråd med prognosene

Klokken 16.30 var det klart for første votering - skriftlig og hemmelig. Da ble det stemt over alle tre alternativene, det vil si regjering til venstre eller høyre, samt å forbli i opposisjon.

Det ble 84 stemmer til rødt (Hareide), 76 stemmer til blått (Ropstad) og 30 stemmer til gult (Grøvan) i første runde.

Like etter klokken 17 stemte delegatene kun på rødt og blått alternativ, og opptellingen viste to blanke stemmer, 98 til Ropstad og 90 til Hareide.

På forhånd var det sendt 99 blå delegater og 90 røde, så sluttresultatet var helt i tråd med prognosene.

Går av hvis han taper

KrF-leder Knut Arild Hareide klargjorde lederspørsmålet like etter klokken 12.

- 28. september fortalte jeg hvilken kurs jeg ønsker for partiet, hva jeg mener er rett for KrF og partiet. Det er ikke rett for partiet at jeg leder det videre dersom landsmøtet velger en annen kurs enn den jeg anbefaler, sa Hareide fra talerstolen.

Landsmøtet ble avsluttet en drøy halvtime før tidsskjema.

