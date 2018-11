Hareides svigerinne døde av rus - etterlot seg to små barn

- Det vi står oppe i nå er bare en fønvind mot det vi har opplevd før.

GARDERMOEN (Nettavisen): KrFs ekstraordinære landsmøte starter klokken 11 fredag. 190 delegater skal når det lir mot kveld avgjøre om KrF skal felle dagens regjering.

Samme dag forteller KrF-leder Knut Arild Hareide (45) i VG (krever abonnement) om det dramaet han og kona Lisa Maria (35) har opplevd på hjemmebane - og som setter dagens skjebnemøte i perspektiv.

- Det vi står oppe i nå er bare en fønvind mot det vi har opplevd før, sier KrF-lederen til VG.

Søsteren døde av rus - etterlot seg to barn

Like før bryllupet for drøye seks år siden, døde søsteren til Lisa Maria, som hadde slitt med rus og depresjon i mange år. Hun etterlot seg to barn, som i dag er åtte og 14 år. De bor til daglig hos sine besteforeldre, men er mye sammen med familien Hareide i helger og ferier.

Knut Arild Hareide og kona Lisa Marie Larsen avbildet under KrF sin valgvake i Oslo i forbindelse med Stortingsvalget 2017.

- Knut Arild er som en farsfigur for dem. Det er så flott å se hvordan han gir dem trygghet og behandler dem som våre egne barn, sier kona til VG.

KrF-lederen mener erfaringen har styrket han som menneske og politiker og setter selv dårlige meningsmålinger i perspektiv.

Fire barn til sammen

Ekteparet Hareide har barna Sara Margrete (5) og Tord Olav (3) og valgte åpenhet rundt en abort i 2014.

Det har lenge vært kjent at ekteparet Hareide har tatt seg mye av søsterens barn, som tidlig mistet sin mamma, men Hareide har ikke ønsket å snakke offentlig om dette før nå.

Nylig solgte de huset sitt på Grefsen for å bedre familieøkonomien. Huset ble solgt for langt over prisantydning.

Vil Hareide varsle sin avgang?

KrF-leder Knut Arild Hareide valgte stikk i strid med det som er vanlig, ikke å stille i Politisk Kvarter på NRK fredag morgen. Det er knyttet stor spenning til om han kommer til å melde sin avgang ved et eventuelt tap - før dagens votering.

