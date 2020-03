Harvey Weinstein dømt til 23 års fengsel

Harvey Weinstein er dømt til 23 års fengsel.

NEW YHORK (Nettavisen/NTB): Harvey Weinstein, tidligere en av Hollywoods mektigste menn, er dømt til 23 år i fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep.

Les: Weinstein-saken: - Hun sa han ga henne de beste orgasmene

Straffeutmålingen kom onsdag ettermiddag etter at 67-åringen i februar ble kjent skyldig i voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner.

Maksstraffen var 29 års fengsel. Hans advokater hadde bedt om kun fem år, blant annet på grunn av Weinsteins helsetilstand.

Ofrene til voldtektstiltalte Harvey Weinstein kom med svært pikante detaljer under den flere uker lange rettssaken som.

Les: Sex-avsløringer i Weinstein-saken: Forteller om trekantsex, golden showers og et deformert underliv

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Men rettssaken som nå har pågått i New York, omhandlet bare tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene tiltalepunktet dreide seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvungen oralsex i 2006.

Harvey Weinstein er dømt for seksuelt overgrep mot produksjonsassistenten Mimi Haley i Weinsteins egen leilighet i 2006. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Weinstein er tiltalt for å ha tvunget til seg oralsex av Mimi Haley i 2006, da hun var produksjonsassistent på programmet Project Runway.

En annen skuespiller, Jessica Mann, anklaget ham for å ha voldtatt henne på et hotell i 2013.

Harvey Weinstein er også dømt for voldtekt av Jessica Mann på et hotellrom i 2013. Foto: Johannes Eisele / AFP

Weinsten ble til slutt kjent skyldig i seksuelt overgrep mot produksjonsassistenten Mimi Haley i Weinsteins egen leilighet i 2006, samt i voldtekt av Jessica Mann på et hotellrom i 2013. Og onsdag kom altså den endelige dommen på 23 års fengsel.

Nettavisen traff selv Harvey Weinstein på vei inn til rettssaken i Manhattan Criminal Court i begynnelsen av februar. På spørsmål fra Nettavisen om han hadde noen kommentarer til anklagene, og hvordan han så på mulighetene for å bli frifunnet, svarte Weinstein:

- Jeg har gode advokater.