Harvey Weinstein skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt

Harvey Weinstein er av juryen i New York funnet skyldig i både seksuelle overgrep og voldtekt.

NEW YORK (Nettavisen): Juryen har kommet til en kjennelse i saken mot Harvey Weinstein, melder NY Times.

Weinstein er funnet skyldig i to av de fem tiltalepunktene, og er blant annet funnet skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt. Men han er frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene, melder CNN.

Saken utvides

Her er Harvey Weinstein på vei inn i retten på Manhattan tidligere i februar. - Jeg har gode advokater, sier Weinstein til Nettavisen. Foto: Morten Ø. Karlsen

Bortimot 90 kvinner, blant dem Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow, har anklaget den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein for voldtekter, overgrep og seksuell trakassering.

Men rettssaken som nå går mot domsavsigelse i New York, omhandler bare tiltale for voldtekt og seksuelle overgrep mot to kvinner. Det ene tiltalepunktet dreier seg om en voldtekt i 2013 og det andre om tvungen oralsex i 2006.

Nettavisen traff selv Harvey Weinstein på vei inn til rettssaken i Manhattan Criminal Court i begynnelsen av februar. På spørsmål fra Nettavisen om han hadde noen kommentarer til anklagene, og hvordan han så på mulighetene for å bli frifunnet, svarte Weinstein:

- Jeg har gode advokater.

Se video av Nettavisen som møter Harvey Weinstein på vei inn i retten her:

Ifølge CNN ble Weinstein funnet skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt. Han ble funnet skyldig i seksuelle overgrep mot en kvinne og voldtekt av en annen kvinne.

Strafferammen mot denne voldtekten er alt fra betinget dom, til fire års fengsel. Når det gjelder det seksuelle overgrepene han er funnet skyldig i, har det en strafferamme på minst fem års fengsel.

Weinsten ble derimot frikjent for de to mest alvorlige tiltalepunktene, som involverte de to kvinnene Miriam Haley og Jessica Mann. For disse to tiltalepunktene var strafferammen fra 10 år til livstids fengsel.