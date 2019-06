- Etterpå så jeg bare opp på himmelen og sa «tusen takk», forteller Geir Arne etter nesten-kollisjon på Strynefjellet.

OSLO (Nettavisen): Pensjonist og hobbyfotograf Geir Arne Midtgaard fikk seg en støkk i livet på riksvei 15 over Strynefjellet på grensa mellom Oppland og Sogn og Fjordane onsdag. Hans lille dashboardkamera fanget opp dramaet som skjedde noen få kilometer unna Grotli høyfjellshotell.

Forbikjøring i sving

Midtgaard var på vei vestover fra Oslo til Måløy med bobilen sin, en Mercedes Viano, og var på vei ut av en sving da han så en annen bobil komme imot ham - i ferd med å foreta en forbikjøring i svingen.

- På denne strekningen er det først en normal venstresving, så en lang høyresving. Fartsgrensen er 90 kilometer i timen. Da denne bobilen dukket opp, var det bare å tråkke på bremsen og styre ut på veiskulderen.

Hørte bare et «vosj»

- Bobilen passerte rett ved meg, og jeg hørte bare et «vosj». Bilen den kjørte forbi, hadde tråkket på bremsene og sto nesten stille. Jeg kunne ikke stoppe der, men kjørte videre og inn til hotellet. Jeg tok en drosje tilbake til stedet for å se. Der så jeg opp mot himmelen og sa bare «tusen takk». Dette var min dag, sier Midtgaard til Nettavisen.

- Heldigvis slapp jeg med skrekken, og det var heller ingen skader på bilen, men dette kunne fort ha gått galt, sier han.

- Aldri opplevd noe lignende

Han priser seg lykkelig for gode bremser på sin bobil og at den ikke begynte å vingle da han måtte bremse opp og svinge ut på grusen.

- Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Midtgaard, som tilbringer mye tid på veien. Han er en ivrig naturfotograf, med havørn som sitt spesialfelt.

Midtgaard forteller at den farlige forbikjøringen skjedde nesten på samme sted hvor det onsdag ettermiddag ved 17-tiden var en frontkollisjon mellom to biler. Åtte personer ble skadd i kollisjonen. To kvinner, en norsk kvinne i 20-årene og en britisk kvinne i 50-årene, ble betegnet som kritisk skadd.