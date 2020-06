Hasjtørke fører til økning av hjemmedyrking

TILPASSET SEG: Hasjtørke har ført til at flere vil dyrke cannabis selv. Foto: Modellklarert/Sara Johannessen (NTB Scanpix)

Politiet er bekymret over stor økning i kortreist cannabis, etter at koronakrisen har ført til at flere dyrker hasj hjemme i mangel på andre tilbud.

Politiet har i vår opplevd en markant økning i antall beslag av hasjfrø i posten siden starten på koronakrisen. – Vi snakker om en 10-20-dobling av antall beslag av cannabisfrø, sier kontorsjef ved Østlandsterminalen Lars Teigen til VG. Les også: Lungespesialist advarer mot overforbruk av hurtigvirkende astmamedisin (+) Hasjtørken har ført til at flere vil dyrke selv, forteller seksjonsleder Svein Olav Grini i Sørøst politidistrikt til NRK , og frykter at man kun ser toppen av isfjellet. Grini får støtte fra professor i kriminologi, Sveinung Sandberg. Les også: MDG vil se på hasjsalg på polet – Jeg vil tro at det er naturlig at det er en økning. Folk prøver å dyrke selv når det er vanskelig å få tak i andre steder, sier Sandberg. (©NTB)

