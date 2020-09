Hasteinnkaller til pressekonferanse

Bergen kommune skal orientere om den bekymringsfulle koronasituasjonen.

Følg pressekonferansen direkte klokken 14.00 i videovinduet øverst.

De siste dagene og ukene har kommunen hatt en dramatisk økning i antall smittetilfeller. Det fikk Bergen kommune til å innføre nye tiltak tidligere i uken.

- De fleste smittetilfellene har gått kraftig opp i Bergen og blir koblet til studentene. Derfor iverksetter vi tiltak i dialog med FHI, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

Les også: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

Lørdag formiddag skriver Bergensavisen at tre personer er innlagt på Haukeland sykehus, og at det er en økning på to innleggelser fra dagen før. Det blir også meldt at tre skoleklasser på Askøy er satt i karantene etter at fire personer har fått påvist koronasmitte.

Fakta Fakta om nye koronatiltak i Bergen ↓ * Anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1-metersregelen ikke kan overholdes. * Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede. * Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres. * På skjenkesteder og restauranter skal gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede. * Alle ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal ha det. * Byrådet har også nedsatt kommunal kriseledelse (KKL) i inntil ti dager for å kunne håndtere situasjonen mest mulig effektivt. * Tiltakene er vedtatt tirsdag og de gjelder i ti dager. Kilde: Bergen kommune/NTB

Heslsebyråd Beate Husa sa på tirsdag at situasjonen er kritisk, og nå hasteinnkaller kommunen til pressekonferanse. Nevnte Husa og Valhammer vil være til stede, og det vil også medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.