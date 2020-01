Hatet blir riksrettssakens eneste vinner

Riksrett er en politisk prosess hvor partene, og deres horder av jurister, later som om de er objektive og faktaorienterte i sin argumentasjon.

Tirsdag starter rettsforhandlingene i riksrettssaken mot Donald Trump.

Han er tiltalt for å ha misbrukt presidentmakten til egen vinning, og for å ha forsøkt å hindre kongressen i kunne gjøre jobben sin.

Dette blir et symboltungt slag i luften. Når røyken har lagt seg vil økt mistillit mellom partiene være det eneste som står igjen.

Tredje gang det skjer

Det er tredje gang i historien at det er reist riksrettssak mot en sittende president, men ingen president har noen gang måttet pakke sammen lekene og forlate det ovale kontoret på grunn av en riksrettsdom.

En riksrett er likevel langt fra dagligdags og er ment å vise hvor alvorlig mange ser på det Trump har gjort.

Ordet riksrett gir inntrykk av at dette handler om juss og vanlige juridiske spilleregler hvor man skal dømmes av en uavhengig jury. Slik er det ikke.

Riksrett er en politisk prosess hvor partene, og deres horder av jurister, later som om de er objektive og faktaorienterte i sin argumentasjon.

I virkeligheten handler alt om partiets og egne politisk interesser.

Toppdemokratene Nancy Pelosi, Jerrold Nadler (i midten) og Adam Schiff (t.h.) i Washington onsdag. Schiff blir hovedaktor i riksrettssaken mot president Donald Trump. Foto: J. Scott Applewhite/AP (NTB scanpix)

Dømmes av senatorene

Trump skal dømmes av senatorene, og i senatet har republikanerne flertall. At de skulle konkludere med å avsette sin egen president er svært usannsynlig. For den enkelte republikanske senator er dette nemlig ganske enkelt.

For det første:

Trump er fortsatt svært populær hos de velgerne som stemte på ham. Hans såkalte «approval rating» ligger stødig på 43 prosent. Dette er velgere som også mange av de republikanske senatorene trenger når de skal ta gjenvalg. Man kan ikke risikere å støte disse velgerne fra seg.

For det andre:

Trump ligger meget godt an til å vinne valget i november og bli sittende i fire nye år. Dette fordi økonomien er god, og demokratenes kandidater foreløpig virker for gamle eller for ukjente til å kunne slå Trump. Ingen republikansk senator ønsker å redusere sannsynligheten for en president fra eget parti i neste periode gjennom å sende Trump på dør i skam.

For det tredje:

Trump er nådeløs mot de som trosser ham. En republikansk senator som viser det minste tegn til å sympati for riksrettssaken vil bli skjelt ut, trakassert og miste enhver innflytelse på presidenten. Den situasjonen er det ingen som ønsker å komme i.

Politisk lammelse

For det politiske USA vil denne riksrettssaken stjele all oppmerksomhet og all energi i dagene og ukene som kommer. Landet vil, på nasjonalt nivå, være politisk lammet og ute av stand til å gjøre den jobben velgerne ba dem om.

Demokratene hevder at de etter grunnloven ikke hadde noe annet valg enn å stille Trump for riksrett. Republikanerne mener dette er en politisk heksejakt for å fjerne en president demokratene har innsett de ikke klarer å slå i et regulært valg.

Økt polarisering

Mest sannsynlig vil riksrettssaken kun ende med at USA politisk sett blir et enda mer polarisert.

Trump blir sittende, og sirkuset fortsetter som før.

De to partiene, og de som stemmer på dem, vil bare stå enda lengre fra hverandre. Mistenksomheten vil øke ytterligere, og tanken på å skape kompromisser et demokrati trenger for å fungere, er like fjern som at Trump skulle vise snev av selvkritikk.

Hatet vil øke fra et allerede høyt nivå og nok være riksrettssakens største og kanskje eneste klare vinner.

Slik sett er dette en trist dag for alle amerikanere.