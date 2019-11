Hauglie tilbake til Stortinget for å svare om Nav-skandalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) må svare på enda flere spørsmål om Nav-skandalen i Stortinget onsdag.

OSLO (NTB): Finansminister Siv Jensen, helseminister Bent Høie og fiskeriminister Harald Tom Nesvik stiller onsdag i Stortingets muntlige spørretime. Rødts Bjørnar Moxnes har i tillegg stilt arbeidsminister Anniken Hauglie spørsmål til den ordinære spørretimen, som kommer etter den muntlige spørretimen.

Han vil vite hva regjeringen gjør for dem som indirekte er rammet av Nav-skandalen ved at de har unnlatt å dra på ferie, møte familie og lignende, av frykt for å miste støtte de hadde rett på.

– Vi håper ministeren klargjør at det hun sa i redegjørelsen i går, betyr at alle ofre, også de som ikke har søkt Nav, men fulgt de reglene som har vist seg å være feil, får rettshjelp. De må få hjelp til å kreve det de har hatt rett på og oppreisning, sier Moxnes til NTB.

Fikk ikke besøkt døende søster

Etter at Nav og departementet opplyste om feilen, har det kommet fram historier om folk som har unnlatt å reise til utlandet, blant annet en kvinne som ikke fikk besøkt sin døende søster , av frykt for å miste Nav-støtte.

FLERE SPØRSMÅL: Statsminister Erna Solberg (t.v.) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (t.h.) på Stortinget tirsdag, sa Hauglie redegjorde om Nav-skandalen.

– Kulturskifte

Moxnes sier det er viktig at erstatningsordningen blir god, rask og ubyråkratisk.

– Det viktigste ministeren kan gjøre, er å love et kulturskifte i Nav bort fra mistillitskulturen rettet mot syke og arbeidsuføre, sier han videre.

Men Moxnes vil også bruke spørretimen onsdag til å forfølge sporet om Hauglie både kunne vært raskere og gjort mer for å hindre at skandalen vokste ytterligere.

– Vi vil først og fremst bruke spørretimen i dag til å følge opp spørsmål Hauglie hoppet bukk over i gårsdagens redegjørelse som fortsatt står ubesvart, men burde være rimelig enkle å svare på: Hvorfor foretok ikke Hauglie seg noe umiddelbart etter at ministeren ble kjent med hvor alvorlig denne saken kunne være for å hindre at flere ofre i denne saken ble dømt, innkalt til soning og holdt i fengsel i ukene og månedene som fulgte, sier han.

Redegjørelse

Hauglie redegjorde tirsdag for Stortinget om at Nav i årevis uten grunnlag i loven har nektet mottakere av syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger når de oppholder seg i utlandet. De har også feilaktig anmeldt mange for trygdebedrageri.

Hun varslet en ekstern gransking.

Minst 48 personer er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag, 36 av dem er dømt til å sitte i fengsel. Minst 2.400 har urettmessig fått krav om å betale tilbake penger.

Årsaken til feilen er at myndighetene ikke har tatt hensyn til EUs regler, som tillater såkalt trygdeeksport.

