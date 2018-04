Havaristen Tide Carrier ilagt gebyr på en halv million

Sjøfartsdirektoratet har ilagt Nabeel Ship Management, som hadde ansvaret for det havarerte skipet Tide Carrier, et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner.

Lasteskipet Harrier (tidligere Tide Carrier og Eide Carrier) skulle trolig smugles ut av landet til ulovlig opphogging i Pakistan, da det fikk maskinstans og holdt på å grunnstøte på Jæren i februar i fjor, har norske myndigheter slått fast, ifølge Sysla.

Tirsdag ble skipets management-selskap i Dubai, Nabeel Ship Management, ilagt et overtredelsesgebyr på 500.000 kroner for miljø- og sikkerhetsforhold, ifølge nettstedet. Selskapet var ansvarlige for sikkerhetsstyringen på skipet rundt tidspunktet da det havarerte, og anses dermed som fartøyets rederi i denne sammenhengen, selv om Julia Shipping eier skipet.

– Sikkerhetsbruddet gjelder for høyt svovelutslipp, og manglende AIS-signal, som er nødvendig for å identifisere skip til sjøs, sier seniorrådgiver Kjetil B. Sørensen i Sjøfartsdirektoratet til Sysla.

–Svovelovertredelsen var ikke veldig høy – 0,16 prosent mot 0,10 som er grensen – men seilasen ble foretatt over et betydelig område. Både dette og manglende AIS-bruk er ganske alvorlige brudd, og rettferdiggjør et gebyr på en halv million kroner, sier Sørensen videre.

Det har ikke lykkes Sysla å få kontakt med rederiets management-selskap Nabeel Ship Management, og selskapets norske advokat ønsker ikke å kommentere saken.

I merknadene til gebyret skriver imidlertid selskapet at 500.000 kroner er en «uforholdsmessig streng reaksjon». Selskapet har ankerfrist 1. mai.

