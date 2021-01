Heftig krangel etter Frp avslørte krisetiltak: – Smålig

SV raser etter Fremskrittspartiet avslørte nye krisetiltak i VG.

Ap, Sp, Frp og SV har blitt kalt firerbanden etter de har jobbet på bakrommet for å sikre nye krisetiltak. Mandag kveld ble enigheten mellom partiene klar.

Nettavisen får bekreftet at det er snakk om 24 punkter. Spesielt går det på:

Permitteringsordningen i den forhøyede dagpengesatsen forlenges til 1. oktober.

Inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges til 1. oktober.

Kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter forlenges til 1. juli.

Studentene får 1 milliard kroner i ekstra stipend.

Nettavisen får også opplyst at det skal utredes en egen pakke med lønnstilskudd for å hjelpe permitterte tilbake i jobb.

– Det ligger an til at flertallet stiller seg bak en videreføring av forsterket permitteringsordning og tiltakene for bedriftene, sa Hans Andreas Limi (Frp) til VG mandag kveld før det ble bekreftet enighet.

Opposisjonspartiene Ap, SV og Sp har med støtte fra Frp flertall i Stortinget. De startet i helgen samtaler om å fremme felles forslag med mål om å pålegge regjeringen å forstørre og forlenge de gjeldende krisepakkene.

Regjeringen vil forlenge ordningen som utløper i mars, men kun til juli. Frp sier de også trolig har flertall for at kontantstøtten til bedriftene forlenges til 1. juli.

Krangel

Lanseringen av krisetiltakene fra opposisjonen gikk imidlertid ikke knirkefritt. Frp gikk nemlig ut med flere av punktene i enigheten til VG mens partiene fortsatt jobbet med ordlyden i avtalen.

– Det er ganske smålig, sier SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Her sitter vi i forhandlinger som handler om virkelige folks liv og økonomi, og som det er store forventninger til. Vi er i en alvorlig situasjon. Da syns jeg vi skal holde oss for god for den typen spill, legger hun til.

Krisetiltakene kommer i kjølvannet av statsministerens redegjørelse i Stortinget mandag formiddag. I den lempet regjeringen på flere av tiltakene.

Frp-leder Siv Jensen ga klar beskjed i Stortinget om at regjeringen hadde liten grunn til å slå seg selv på brystet, og at det var «opposisjonen som hadde presset regjeringen med på krisetiltak».

Frp forlot møte

Partiene møttes mandag ettermiddag for å diskutere blant annet permitteringsreglene og kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter. Men Frp valgte å forlate møtet etter bemerkninger fra Ap-leder Jonas Gahr Støre på Stortingets talerstol mandag, ifølge VG.

Ifølge Frp-nestleder Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi var det sterke reaksjoner på at Støre sa at Frp og regjeringen har ansvaret for at mange familier sliter tungt i koronakrisen.

– Støre gjorde det ikke akkurat lettere for oss å samarbeide med dem med det han sa i Stortinget i dag. Det la vi merke til. Og det har innvirkning på hvor interessert vi er i å snakke videre med dem, sier Listhaug.

Solberg: Ikke belønn passivitet

Solberg advarte tidligere mandag opposisjonen mot å trekke det for langt.

– Det er farlig å planlegge for langt framover med tiltak som honorerer at du er passiv, framfor tiltak som honorerer at du er aktiv, sa hun.

Solberg tror dagens ordninger vil være nødvendige til rundt påske. Men etter påske kan situasjonen bli annerledes.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det å skape vekst i norsk økonomi, skape jobbene, er mye viktigere enn å kompensere for at du har lav aktivitet, sa statsministeren til NTB.

