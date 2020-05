Heftig nabokrangel i Nord-Odal

Det ble brukt både spade og skytevåpen.

- Politiet er på en privat adresse ifm en nabokrangel. Den ene parten skal ha slått den andre med en spade. Den andre parten skal ha skutt i bakken med en pistol for å skremme den andre. Saken etterforskes, skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

- Det skal ha vært en nabokrangel om et byggverk. To menn i 40-årene begynte å krangle og den ene tok en spade for å slå den andre, mens motparten tok en pistol og skjøt i bakken, sier operasjonsleder Haagen Løvseth i Innlandet politidistrikt til Nettavisen.

- Det er ingen som er skadd og vi har kontroll på situasjonen. Det var også begge parter som tok kontakt med politiet, legger Løvseth til.

Han utelukker imidlertid ikke at begge naboene kan forvente seg en streng straff.

- Det er alvorlig at en noen har tatt med seg et skytevåpen, men det samme gjelder for spaden. Det er for tidlig å si noe nå om hvilken straff de kan få, forteller Løvseth.