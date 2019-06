Heftig uvær preger Oslo onsdag kveld

Regn og vind herjer i hovedstaden onsdag kveld.

Saken oppdateres.

Kraftig uvær har skyllet inn over Oslo onsdag kveld. Flere Nettavisen har snakket med melder om kraftig vind og regnbyger.

Et tre veltet over tre parkerte biler i Helgesens gate i Oslo da uværet sto på som verst. Politiet i Oslo meldte på Twitter at nødetatene jobbet på stedet for å undersøke om det var personer i bilene.

Kort tid senere oppdaterte de med at det ikke ble funnet noen.

Klokken 21.24 melder Oslo politidistrikt på Twitter at de har fått inn mange meldinger i Oslo, Asker og Bærum om trær som har veltet og mye vann i veibanen. Det er ikke meldt om personskader per nå.

Krysset Schweigaards gate og Oslo gate er stengt på grunn av store vannmengder. Oslopolitiet opplyser til Nettavisen at asfalten buler opp.

- Vi får inn veldig mange meldinger nå. Det mest dramatiske var at et tre veltet over tre parkerte biler i Helgesens gate. Det var uvisst om det befant seg personer i dem, så vi sendte inn hunder for å søke etter personer, men det ble ikke funnet noe. Bilene er totalskadd, sier patruljen på stedet, opplyser operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Line Skott til Nettavisen.

Ellers går meldingene på vann i veibanen, løse kumlokk og veltede trær.

- Vi fikk nettopp melding om at en tre har veltet over to biler ved Steinspranget ved Bergkrystallen, men det skal ikke være noen i bilene, sier operasjonsleder Skott.

Ved Birkelunden har et annet tre veltet over trikkeskinnene forbi stedet. Trikkene har stanset midlertidig som følge av værkaoset.

TREVELT: Et tre har veltet over trikkeskinnene ved Birkelunden i Oslo. Foto: Leserbilde

Brannvesenet i Oslo melder på Twitter at de har så godt som alle sine ressurser ute for å håndtere ekstremværet, og at det har hatt 30 registrerte oppdrag siden klokken 20.40.

Det skal være mye overvann som skaper problemer i trafikken, og skaper oversvømmelser i kjellere. Videre skriver brannvesenet at store trær har veltet i blant annet Seilduksgata og Helgesens gate.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Espen Biseth Granan, opplyser at uværet nå er i ferd med å avslutte.

- Det var kraftige regnbyger som kom nordvest fra og gjennom nordmarka, og så traff det Oslo. Jeg ser allerede nå at lenger nordover mot nordmarka så har det begynt å lysne igjen, sier Biseth Granan til Nettavisen.

UVÆR: Flere trær gikk i bakken da uværet veltet over Oslo onsdag kveld. Her fra Haarklous plass på Torshov. Foto: Ingvild Jenhaug Korneliussen (Mediehuset Nettavisen)

Meteorologen opplyser at de enda ikke har fått målinger på vindkastene under uværet, men at vinden var på hvertfall 12 meter i sekunder.

- Det var en svær regnbyge som kom veldig brått på, og den var kort og intens. Her på Blindern varte den i tre kvarter, men nå har det begynt å lysne igjen, sier Biseth Granan.

Bygen vil ifølge meteorologen fortsette nedover mot Nesodden og Follo.