Heksekunst fra Nettavisen

Når kritikken handler om hvor lett det er å gjøre rett, er det pussig at Nettavisen gjør feil på feil.

Av: Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Det er ingen heksekunst å lese fondslister og finne ut hva man har indirekte eierskap i, skriver redaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen den 31.8. Hvorfor bommet da Nettavisen på to av tre mulige?

Økonomijournalistene i Nettavisen behersker åpenbart ikke det redaktøren mener er den enkleste kunst. De mente nemlig hardnakket, da de henvendte seg til oss torsdag kveld, at Støres familieselskap var indirekte eier i Amazon, Phillip Morris og Walmart. Kanskje dét er heksekunst, å ta feil i to av tre mulige? Det er ihvertfall ikke god journalistikk.

En av feilene kunne vi påpeke allerede før avisa skrev sin artikkel, mens den andre feilen påpekte vi like etterpå. Men da Nettavisen innså at de hadde tatt feil i to av tre, var det ingen beklagelse å skue. Ikke en gang et forsøk på å finne feilkilden, for dermed å rette opp selv. Nettavisen nøyde seg med å skrive nederst at «Støres apparat» hadde korrigert dem. Journalistisk ganske spesielt.

Det kan hende det er redaktøren selv som veileder dem, for det ble ikke bedre da Stavrum skrev kommentar. Også han opererte med feil tall. Stavrum tar med hele familiens andeler og legger det på Støre, og rettet det opp etter vi ringte. Uten å gjøre noe nummer av sin feil han heller selvsagt.

Jonas Gahr Støre har satt bort forvaltningen av familiearven til DNB og Danske Bank, i fond som følger de etiske reglene som Oljefondet bruker. Selv har Støre valgt å drive med politikk der han kjemper for at velstående mennesker skal betale noe mer i skatt, kjemper mot markedstenkning i velferden og for seriøse og gode forhold i arbeidslivet.

Det er helt legitimt av Nettavisen å gå gjennom fondslistene til Støre. Det er derfor har han lagt dem åpent ut til de som spør. Og han må tåle kritikk av plasseringene når de står i kontrast til hans politiske ståsteder. Men når kritikken handler om hvor lett det er å gjøre rett, er det pussig at Nettavisen gjør feil på feil.