Hektisk for politiet etter flere ulykker: - Kjør forsiktig

Været gir problemer for flere bilister 2. juledag.

Store deler av Oslo og Østlandet våknet opp til snølagte gater andre juledag, og snøen har fortsatt å falle utover formiddagen og tidlig ettermiddag. Det har skapt hodebry i trafikken.

- Det er vanskelige kjøreforhold på alle veier nå på grunn av snø. Det er vogntog som ikke kommer seg frem, og vi får også meldinger om noen trafikkuhell uten personskade. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig og la bilen stå hvis man ikke har pigg-/ vinterdekk, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

- Vi begynner å få en del trailere som setter seg fast, og noen små trafikkuhell, får Avisa Oslo opplyst fra operasjonssentralen.

- Ta det med ro

I Romerike har politiet også nok å gjøre ute på veiene.

- Nå den siste halvtimen har vi hatt fire hendelser i politidistriktet. Alle skyldes glatte veier, opplyser operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas, til Romerikes Blad (krever abonnement) klokka 13.50 lørdag.

Og oppfordringen til alle bilister er krystallklar:

- Ta det med ro og kjør etter forholdene!

I Hurum i Asker var det to trafikkuhell tidligere i dag. Én bil kjørte av Grimsrudveien, og en annen kjørte i autovernet på Hurumveien.

- Det er tydelig at det begynner å bli glatt på veiene, så kjør etter forholdene. Hvis du ikke har vinterdekk på bilen - la den for all del stå, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til Drammens Tidende.

Front mot front

På Svindallinna i Østfold kjørte to biler i hverandre front mot front ved 13.30-tiden lørdag ettermiddag.

- Det skal være neseblod, og vondt i noen ben. Det skal også ha vært en hund i bilen, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til Moss Avis (krever abonnement).

Han forteller videre at det er svært glatt på stedet, og advarer alle bilister om å ta hensyn til værforholdene. De involverte i front mot front-ulykken har blitt sendt til sykehuset Kalnes.

