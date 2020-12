Helene feirer jul i London: – Det er helt stille her nå

Metropolen er nesten ikke til å kjenne igjen.

Etter flere møter i regjeringen fredag kveld og lørdag kunngjorde den britiske statsministeren i går ettermiddag nye smitteverntiltak.

Et fjerde, enda strengere nivå har blitt innført blant annet i London. Det betyr i praksis så godt som full nedstengning.

– Det er helt stille her i London nå, sier Helene Iversby til Nettavisen søndag ettermiddag.

På grunn av de nye restriksjonene har hun ikke noe valg: Det blir London-jul i år, men akkurat det har hun egentlig vært innstilt på en stund allerede:

– Allerede i høst forstod jeg at det var liten kjangs for å få reist hjem til Norge i år. Det føles veldig trist, og nå med de nye nivå 4-restriksjonene føles det mer isolert også. Heldigvis har jeg fått handlet norske julematvarer fra en skandinavisk butikk her i London!

Iversby forteller at hun har fått tak i både ribbe, medisterkaker og julepølser, men konstaterer at det ikke blir noe lutefisk i år.

– Jeg er også heldig som har fått tilsendt litt av hvert av familien hjemme også, alt fra julegodis til surkål og julebrus! Jeg setter veldig stor pris på at de tar så godt vare på meg!

Hun forteller at det er litt vemodig å feire julen i et kollektiv i den britiske storbyen:

– Aller helst skulle jeg ha feiret hjemme med familie, og nå er det et år siden jeg var hjemme sist, så jeg savner de masse! Familie og venner hjemme forstår jo at i år er et vanskelig år og at det er vanskelig å få reist hjem. 2020 er virkelig et annerledes år.

En sentral del av årsaken til det nye, fjerde nivået er en ny variant av koronaviruset, som Storbritannias statsminister Boris Johnson sier kan være opptil 70 prosent mer smittsom enn den vanlige.

– Dette sprer seg svært raskt, sa Johnson lørdag.

Både Italia, Belgia og Nederland stopper nå innreiser fra Storbritannia. Tyskland og Frankrike vurderer det samme.

Her til lands vurderer man også «ytterligere tiltak», ifølge Bent Høie. Det har Iversby full forståelse for:

– Vi befinner oss jo i en ganske lei situasjon her akkurat nå, og jeg vil ikke se Norge med så strenge restriksjoner som vi har her! Sett fra et perspektiv herfra er Norge veldig heldige som har så lette tiltak i forhold til det vi har her. Vi har f.eks hatt krav om bruk av masker på kollektivtransport og jobb siden juni, og i butikker siden juli. Her kan man få bot på opptil 11.000 kroner om man ikke bruker maske, forteller nordmannen til Nettavisen.

Innbyggere i nivå 4-områder må fremover holde seg hjemme, med bare svært begrensede unntak. Butikker, treningssentre, fritidstilbud og andre tjenester som regnes som ikke samfunnskritiske må holde stengt. Folk må jobbe fra hjemmekontor hvis de kan, og kan ikke overnatte utenfor hjemmet.

De nye reglene ble iverksatt ved midnatt natt til søndag.

Det er også innført reiserestriksjoner – fremover kan ikke folk reise inn eller ut av nivå 4-områder, og akkurat dette førte til kaos lørdag kveld.

Til daglig jobber Iversby på et universitet i London, og hva som skjer etter jul er fremdeles veldig usikkert.

Hun øyner likevel et håp om at hun trygt kan reise en tur hjem snart:

– Jeg håper jo selvfølgelig det blir mulig å reise hjem på vårparten av 2021, kanskje jeg får feire 17. mai hjemme!

