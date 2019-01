Helge André Njåstad trekker seg fra alle verv etter å ha lekket sensitiv informasjon

- Jeg gjorde noe fryktelig dumt, sier Frp-toppen.

Frps finanstopp Helge André Njåstad, som også er partiets nestsjef på Stortinget, trekker seg fra alle tillitsverv etter å ha delt sensitiv informasjon med en partifelle.

Det skriver NRK tirsdag ettermiddag.

Ifølge VG skal den sensitive informasjonen som Njåstad har delt med en partikollega blant annet gjelde #metoo-varsler som er behandlet internt i Frps organisasjonsutvalg.

- Gjorde noe fryktelig dumt

- Jeg gjorde noe fryktelig dumt, og når det har blitt kjent for flere, så velger jeg å legge meg flat overfor partiet, sier Njåstad til NRK.

Njåstad har i seks år, frem til i fjor, vært leder av Frps organisasjonsutvalg. Dette vervet kalles gjerne «skandalepolitisk talsperson» internt, skriver NRK, ettersom det innebærer ansvar for å håndtere saker som gjelder brudd på Frps etiske regelverk.

Personene i utvalget skal ikke diskutere sakene de behandler med noen utenfor utvalget. Dette har imidlertid Njåstad gjort flere ganger, innrømmer han overfor NRK.

Røper ikke hvem som har fått informasjonen

Selv sier han at det er én av grunnene til at han tirsdag har informert stortingsgruppen om at han trekker seg som finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem.

Den andre grunnen er at han vil tilbringe mer tid med sin ti år gamle sønn.

Han blir erstattet av 28 år gamle Sivert Bjørnstad som Frps finanspolitiske talsmann, skriver NTB.

FRP-TOPP: Helge André Njåstad sammen med partileder Siv Jensen under Frps landsmøte i 2013.

Njåstad vil ikke røpe hvem han har delt den sensitive informasjonen med, annet enn at det skal være en Frp-politiker med tillitsverv i partiet.

Til VG sier Njåstad at han delte informasjon, blant annet om #metoo-håndteringen, med en kvinnelig kollega.

- Hun går ikke videre med de dokumentene, men det er en fryktelig klønete ting av meg å gjøre, sier han.

Siv Jensen: - Svært alvorlig

Frps partileder Siv Jensen uttaler seg i en skriftlig uttalelse til NRK:

«Jeg har understreket at dette er svært alvorlig og at dette måtte få konsekvenser, og mener det er klokt av Njåstad å trekke seg», skriver Frp-lederen i uttalelsen.

Ifølge NRK skal den nye utvalgslederen for partiet, Alf-Erik Andersen, i fjor høst - etter at Njåstad ga seg som leder for utvalget - ha mottatt tips om at Njåstad hadde delt sensitiv informasjon.

I søkelyset for reiseregninger

Tidligere i januar fikk Njåstad søkelyset på seg da det ble kjent at Frp-politikeren i fjor hadde tatt med seg familien sin på flere hotellferier dekket av Stortinget.

Saken rammet Fremskrittspartiet bare to måneder etter at Aftenposten avslørte at representanten Mazyar Keshvari trikset med reiseregninger.

«Her må det ryddes opp», skrev Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum etter at Njåstads hotellferier ble omtalt.

Til NRK sier Njåstad imidlertid at avgjørelsen om å trekke seg ble tatt før reiseregning-saken kom opp i januar.