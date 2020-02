Styret i Norsk Redaktørforening har i dag avslått medlemsøknaden fra Resett-redaktør Helge Lurås.

Redaktøren søkte medlemskap i redaktørforeningen i september 2019, ett år etter at han ble avvist som medlem av foreningen. I november utsatte styret avgjørelsen om Lurås, og nå har et enstemmig styre på nytt bestemt at han ikke får medlemskap.

– Det har vært en lang og krevende behandling med mange gode argumenter, både for og imot medlemskap, sier styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg.

– Oppfyller ikke kravene

Avslaget kommer halvannet år etter Lurås første søknad om medlemskap. Den gang ble søknaden avslått med begrunnelse i gjentatte og klare brudd på Vær Varsom-plakaten, tilbud om betaling til et intervjuobjekt og oppfordring til boikott av andre medier.

Styret påpeker at til tross for et betydelig innslag av innen- og utenriksstoff fra primært NTB, mener de Resetts redaktør fortsatt ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.

– Vi har hatt dialog med Helge Lurås underveis og skulle sett at han ble en del av et redaktørfelleskap som samler medlemmer fra hele det politiske spekteret – fra Klassekampen til Document.no. Styret har likevel konkludert med at Resetts redaktør ikke oppfyller kravene til medlemskap.

– Hva er det konkret ved Resetts praksis dere mener bryter med publisistiske prinsipper?

– Det er først og fremst bruken av anonyme kommentatorer på redaksjonell plass som kommer med sterke personangrep på navngitte personer. Det er et grunnleggende prinsipp at når man kommer med slike angrep må man stå frem selv, sier Berg til Nettavisen.

– Hvordan skiller Resett sin praksis seg fra andre medlemmer i foreningen, for eksempel document.no?

– Document.no har helt fra startet hatt en helt annen journalistfaglig kompetanse i bunn. Dette handler ikke om politikk eller synspunkter, men det journalistfaglige. Helge Lurås er heller ikke den eneste som har fått avslag, men han er den eneste som har blitt offentliggjort, påpeker hun.

Lurås skuffet

Lurås selv sier til Medier24 at han er skuffet, men er ikke overrasket over avgjørelsen.

Han mener styret i foreningen har vikarierende argumenter for å holde publikasjonen utenfor redaktørforeningen.

– Kritikken om at vi ikke oppfyller de publisistiske kravene som Redaktørforeningen stiller, har jeg problemer med å akseptere fordi jeg mener det er PFU som skal avgjøre det. Nå vil kritikken mot Resett forsette uten at vi får forsvart oss mot det, sier han til nettavisen.

Til Nettavisen spekulerer Lurås i hva den egentlige begrunnelsen for avslaget er.

– Resett har kommet med sterk mediekritikk og vi har vokst raskt, så jeg tror de andre redaktørene i foreningen opplever oss som en litt udefinerbar trussel, sier Lurås.

Han mener avslaget ikke bare handler om Resett, men også om privilegiene til de eksisterende medlemmene.

– Redaktørforeningen, på tross av de er en privat forening, forvalter altså noen viktige rettigheter som vi gjerne vil ha del i. Slik som det er nå blir Resett diskriminert fra en del privilegier fordi vi ikke er med i redaktørforeningen, mener Lurås.

– Det skaper ulemper for konkurransesituasjonen til oss som holdes, etter min oppfatning, urettmessig utenfor.

Lurås vil ikke avvise at det kan komme en ny søknad i fremtiden, men er klar på at Resett fremdeles vil være en plattform for sterke personkarakteristikker.

– At det vil komme kraftige personkarakteristikker av politikere og samfunnstopper på Resett også i fremtiden, det vil det gjøre, og så kan alle selvsagt bli bedre på det språket de anfører.

Nektet medlemskap også i 2018

På grunn av avslaget på Lurås' søknad, har ikke styret i foreningen behandlet søknaden fra Xstra-redaktør Shurika Hansen, skriver NTB. Xstra er et livsstilsmagasin på nett tilknyttet Resett.

Da Lurås søkte medlemskap i 2018 fikk han avslag med begrunnelsen om at det forelå gjentatte og klare brudd på Vær Varsom-plakatens intensjoner, oppfordring til boikott av andre medier og tilbud om formidling av et pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt.