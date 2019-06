Helgens drømmevær tar slutt: - Temperaturen vil synke med ti grader

Helgens drømmevær er kort og intenst, allerede søndag vil det bli kaldere i hele landet.

Lørdag er det rundt 25 til underkant 30 grader på deler av områdene Østafjells og litt lavere temperaturer i Oslo-området.

For de som nå har pakket vekk genseren og langbuksa for sommeren, er det bare å hente den frem igjen skal man tro meteorolog Beate Tveita.

- Søndag kommer det et lavtrykk over Midt-Norge, men det går raskt østover i Skandinavia, sånn at innen mandag er det nordvestlig vind som vil dominere over stort sett hele landet. I tillegg danner det seg et høytrykk ved Iriland, og løpet av mandagen vil vi da få nordavind, og den fører som kjent til at temperaturene vil synke en del, sier Tveita hos Stormgeo til Nettavisen.

Synker med ti grader

Hun opplyser at det ser ut som om den kjølige værsituasjonen vil holde ut hele neste uke. Det er Sør-Norge som vil få de største endringene.

- Det kan svinge litt på temperaturene, men hele neste uke vil generelt bli kjølig, sier hun.

Neste uke vil nemlig temperaturene falle ned mot 15 grader Østafjells, noe som vil si at den synker ti grader, kanskje enda mer noen steder.

- Østafjells får lengre perioder med oppholdsvær, blir liggende mer i le. Noen få av dagene kan det være noen byger, men det er generelt pent og kjøling vær, forteller meteorologen.

Ti grader på Vestlandet

Også i resten av Norge kan man vente seg kjølig vær i den første juli-uka.

- På Vestlandet har det de siste dagene vært litt lave temperaturer, overkant av 20 grader. Der synker det ned mot ti grader enkelte steder. Det vil selvfølgelig bli enda kaldere på nattestid, men opp mot 10-11 grader på dagtid, på de dagene det blir lavest temperatur, forteller Tveita, og legger til:

- I tillegg vil Vestlandet få en del nedbør, med regn og regnbyger fra vest og hele veien opp til nord.

Hun sier at det også i Trøndelag og i Nord-Norge vil være kjølig neste uke. Trøndelag vil få ti grader, mens situasjonen i Nord-Norge vil være omtrent den samme som det er i dag, rundt ti grader.

- Temperaturene bil svinge litt under og litt over ti grader neste uke, opplyser Tveita.