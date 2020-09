Helikopter kjemper mot tiden for å redde skogbrannofre i California

Brannvesenet har flere steder mistet kontrollen over skogbrannene i California, som de siste ukene har rast seg gjennom 8.000 kvadratkilometer skog. Det har blant annet skapt spektakulære bilder fra fly.

Helikoptre flyr gjennom tykk røyk for å redde folk fra de voldsomme skogbrannene i California på USAs vestkyst. Kraftig vind gjør at brannene spres raskt.

Helikoptre trosser den farlige og tykke røyken for å hente ut folk som trues av en brann nær Fresno sentralt i California. I helgen og mandag ble 200 personer hentet ut fra et populært turområde i Sierra National Forest.

Les også: Trumps rådgiver skyter ned håp om vaksine før valget: - Usannsynlig

Tirsdag fortsatte redningsarbeidet, og 164 personer er hentet ut fra det samme området. Det ble jobbet med å redde ytterligere 17 personer, opplyser guvernør Gavin Newsom, som forteller at pilotene må bruke nattoptikk for å navigere.

– Vi har å gjøre med utfordringer vi ikke har sett tidligere i moderne tider, sier han om situasjonen.

- Kunne lukte røyken

Et ukjent antall personer venter på å bli reddet fra området Tollhouse, der flammene har omringet flere hjem. Videoer i sosiale medier viser flammer som omringer turområdet Mammoth Pool Reservoir.

Den såkalte Creek Fire har svidd av mer enn 57.000 hektar og var tirsdag ikke under kontroll.

Les også: Tybring-Gjeddes Fox News-intervju vekker oppsikt

Den kraftige vinden og svært høye temperaturer er en utfordring for de 14.000 brannmannskapene som kjemper mot de 25 store skogbrannene i delstaten. Til sammen har brannene svidd av mer enn 890.000 hektar, en ny dyster rekord for California.

Flammene og røyken i California er så kraftig at det kan sees tydelig fra lufta. CNN-journalist Oliver Darcy la nylig ut disse bildene på Twitter, som et familiemedlem hadde tatt fra et fly.

- Passasjerene kunne lukte røyken i kabinen, skriver Darcy. Alt gikk heldigvis bra med flyvningen.

170.000 uten strøm

Om lag 14 brannfolk fikk brann- og røykskader da de prøvde å beskytte en brannstasjon i Los Padres National Forest. De søkte tilflukt da flammen overtok dem, og tre ble fløyet til sykehus. For en av dem skal tilstanden være alvorlig

Enda en hetebølge denne helga har blitt etterfulgt av et værsystem med tørr luft og kraftig vind. Strømleverandøren Pacific Gas & Electric er klare til å kutte strømmen til nesten 170.000 kunder nord i delstaten for å unngå at gnister fra kraftledninger kan antenne nye branner.

– Brannene som herjer, er ekstreme, og det er sannsynlig at nye kan oppstå. Været forverrer seg, og vi har rett og slett ikke nok ressurser til å bekjempe og begrense hver eneste brann, sier skogsforvalter i føderale skogsforvaltningsetaten US Forest Service, Randy Moore.

Siden 15. august er det registrert nesten 900 skogbranner i California, mange forårsaket av lynnedslag. Så langt har åtte mennesker mistet livet, og rundt 3.300 bygninger og andre konstruksjoner ødelagt.

Samtidig står høsten enda for døren, årstiden da brannene vanligvis er på sitt verste som følge av sterk vind og et landskap uttørket etter sommermånedene.

(©NTB)