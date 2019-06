Helikopter krasjlandet på tak i New York

Et helikopter har krasjlandet på taket av en skyskraper på Manhattan. Brannen er under kontroll, men politiet i New York ber folk unngå området.

Flere amerikanske medier, deriblant ABC News melder at en person er død etter ulykken. Politiet i New York ber folk om å unngå et området i byen på grunn av en pågående politietterforskning. De ber også folk om å forvente at nødetatene kommer til å være i området. Det er ifølge politiet en «hard landing» på taket av skyskraperen. Brannen som oppsto er også slukket. Politiet ber fortsatt folk om å holde seg unna området. Ifølge NBC New York er det uklart hvorfor helikopteret prøvde å lande på taket. Guvernør Andrew Cuomo er på stedet, og sier til CBS New York at det så ut som en nødlanding. RØYKLAGT: Tåke og røyk dekker til bygningen der helikopteret krasjlandet. Foto: AP photo/Mark Lennihan - Det var et helikopter som utførte en tvunget landet, nødlanding eller landet på taket av bygningen for en eller annen grunn. Det var en brann som startet da helikopteret traff taket, men brannvesenet tror brannen er under kontroll, sier han til den amerikanske kanalen. Nyhetsredaktør i Nettavisen Morten Karlsen befinner seg i New York. Han beskriver en storby preget av dårlig vær mandag. - Det har det regnet tett på Manhattan i hele dag, og det blåser. I tillegg er det mye tåke og sikten i høyden har vært svært dårlig. EVAKUERT: Gater ble sperret og evakuering iverksatt etter at helikopteret krasjlandet på taket. Foto: Brendan Mcdermid (Reuters/Scanpix)