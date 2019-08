Helikopter med seks personer ombord har styrtet sørvest for Alta

HELIKOPTERSTYRT: Hovedredningssentralen Nord-Norge har fått en melding om at et helikopter har styrtet vest for Alta. Foto: Vilde Øines Pedersen (iFinnmark.no)

Et redningshelikopter er sendt ut etter melding om at et helikopter har styrtet vest for Alta.

Saken oppdateres. Det bekrefter Hovedredningssentralen Nord-Norge overfor avisa, og selv bekreftet de dette på Twitter klokken 17.29.

- HRS NN bekrefter en helikopterstyrt like sørvest av Alta. Antall personer ombord og status på disse er ukjent; vi jobber med saken. SeaKing og en luftambulanse er på vei, fremme ca 17:45. En pressearbeider er på vei inn for å kompilere ytterligere informasjon. - Et helikopter skal ha styrtet sørvest for Alta. Det er et Air Bus 360. Det skal ha vært seks personer om bord; en pilot og fem passasjerer, sier Tore Hongseth ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Dagbladet. Et vitne forteller til iFinnmark at det hørtes et stort smell, og rett etterpå kom det røyk. LUFTAMBULANSE: Luftambulansen er på stedet. Foreløpig er status på de seks personene ukjent. Foto: (iFinnmark.no)