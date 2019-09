Helikopter styrtet under festival - seks personer omkom

Fem personer i tidlig 20-årene fra Alta, og en svensk pilot, omkom i helikopterstyrten i Finnmark lørdag.

Ulykken skjedde i forbindelsen med festivalen Høstsprell i Alta, som har tilbudt de besøkende helikopterturer for å se området fra lufta for 500 kroner per person.

Alle om bord omkom da et helikopter med seks personer styrtet i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Nødetatene fikk melding om ulykken klokken 17.05 lørdag ettermiddag.

– Passasjeren som ble sendt til Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, døde som følge av skadene. Rundt kl. 20.40 lørdag ble også den siste personen som var savnet, funnet omkommet i helikopteret. Det betyr at alle de seks som var om bord, mistet livet i ulykken, skriver Finnmark politidistrikt i en pressemelding søndag morgen.

Rask lokalisering

Et redningshelikopter og to sivile helikopter sørget for at redningsmannskaper og utstyr kom raskt til ulykkesstedet.

- Helikopter var helt avgjørende at man i løpet av timene fram til det ble mørkt rundt kl 21 klarte å lokalisere alle dem som omkom i ulykken, opplyser politiet.

Lørdag kveld var fire bekreftet omkomne, mens en person ble sendt til sykehus og en var savnet. De to siste ble senere bekreftet omkommet.

I tillegg til piloten, som var svensk statsborger, var det fem unge personer i 20-årene fra Alta om bord da ulykken fant sted.

Flyforbud

Etter lørdagens tragiske ulykke er det foreløpig ikke lov til å fly over ulykkesstedet.

- I forbindelse helikopterulykken, er det innført en flyforbudssone over ulykkesstedet. Det gjelder også bruk av droner, skriver politiet på Twitter.

I dyp sorg

Alta-ordfører Monica Nielsen beskriver et lokalsamfunn i dyp sorg etter helikopterulykken som kostet seks personer livet.

– Dette er unge mennesker som er helt i begynnelsen av voksenlivet. Hele Alta-samfunnet bærer preg av dette, og vi gjør alt vi kan for å hjelpe dem som er berørte av dette, sier Nielsen til NTB, som møter henne utenfor rådhuset i Alta når hun er på vei til et møte med krisestaben.

Ordfører Monica Nielsen forteller at Alta er i sorg etter helikopterulykken lørdag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Søndag morgen bekreftet politiet at alle de seks som var om bord i helikopteret, hadde omkommet. Helikopterets pilot er svensk, mens de øvrige er personer i 20-årene fra Alta.

– Dette er unge mennesker som alle kjenner, som er en del av Alta-samfunnet. Vi gjør alt for å stille opp, og vi har stilt alt av nødvendige ressurser til disposisjon, sier Nielsen.

Videoen under viser røyken som kom fra helikopteret som styrtet:

Tett oppfølging

Søndag formiddag har for henne gått med til å følge opp ulykken.

– Vi skal ha møte i krisestaben nå for å sikre at vi ivaretar den omsorgen og støtten som kommunen skal gi i dagene som kommer, sier ordføreren.

Kommunen skal legge til rette for at de som trenger helsehjelp og noen å snakke med, får dekket behovene de trenger. Det ble lørdag kveld nedsatt kriseteam i Alta.

RYKKET UT: Alle nødetatene rykket ut til ulykkesstedet lørdag. Foto: (iFinnmark.no)

Etterforsker ulykken

Søndag morgen startet Statens havarikommisjon for sivil luftfart og politiets kriminalteknikere undersøkelser på stedet der ulykken skjedde.

- Området er svært ulendt og vanskelig tilgjengelig. Politiet får helikopterbistand av Forsvaret for å transportere mannskaper og utstyr til stedet der det havarerte helikopteret ligger, skriver Finnmark politidistrikt i pressemeldingen.

Politiets etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet.

- I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører vitner og ansatte i helikopterselskapet, opplyser politiet.

Ut fra forholdene er det klart at det vil ta tid å avklare hendelsesforløpet og det er for tidlig å antyde noe om hvorfor helikopteret styrtet.

LUFTAMBULANSE: Luftambulansen ankom også ulykkesstedet lørdag. Foto: (iFinnmark.no)

Gjør observasjoner

Søndag formiddag ankom Havarikommisjonen ulykkesstedet og startet arbeidet med å sikre informasjon.

– Det er imidlertid altfor tidlig å si noe om ulykken. Vi vil gjøre de nødvendige undersøkelsene utover søndagen og morgendagen for å få oversikt og kunne koordinere det videre arbeidet, sier direktør William J. Bertheussen til Altaposten.

Han sier at arbeidet på stedet er krevende, og at undersøkelsene kommer til å ta tid.

Havarikommisjonen skal gjøre observasjoner av ulykkesstedet sammen med politiet.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen ankom Alta søndag morgen.

– Planen for i dag er at vi nå koordinerer med politiet og drar til ulykkesstedet og gjør det vi kan gjøre av observasjoner. Det kommer flere i morgen for å bistå oss i arbeidet, sa han til NTB.

ULYKKESSTED: Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen ankom Alta søndag morgen, og skal til ulykkesstedet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

De er søndag på plass i Alta med tre personer. Det er foreløpig ikke avklart hvor lenge de vil være på ulykkesstedet eller hva de skal gjøre med vraket.

Det skal komme ytterligere tre eller fire personer fra Havarikommisjonen mandag.

Det skal også være kriminalteknikere fra politiet og tre eksperter fra Kripos i Alta i forbindelse med ulykken.

Da NTB landet på flyplassen i Alta søndag morgen, ble det avholdt ett minutts stillhet for å markere helikopterulykken som kostet seks mennesker livet.

Setter alle helikoptrene på bakken

Helikopterselskapet Helitrans setter alle sine 25 helikoptre midlertidig på bakken etter helikopterstyrten.

Ulykkeshelikopteret av typen AS350 (senere omdøpt til H125) som leies og opereres av Helitrans, er eid av selskapet Skjolden Cruisekai AS, som drives av investoren Oddvar Røysi.

– Det var flunkende nytt, og del av en flåte på til sammen sju helikoptre av samme type som vi kjøpte inn i juni, forteller Røysi til Aftenposten. Han har ingen formening om hva som kan ha vært årsaken til ulykken.

HELIKOPTER: Bilde av helikopteret som Helitrans fikk levert sammen med det som lørdag styrtet i Alta. Foto: Airbus / TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Bidrar

Helitrans fikk søndag morgen beskjed om at deres pilot, en svensk statsborger, omkom i ulykken.

– Det er veldig vondt. Det er ikke så mye annet å si enn at dette er tunge tider, sier Helitrans-leder Richard A. Simonsen til Dagbladet.

Selskapet har opprettet et kriseteam for å ivareta pilotens kolleger.

Han og fire andre personer fra selskapet reiser søndag til Alta for å bistå med det de kan.

I en epost til NTB søndag skriver flyprodusenten Airbus Helicopters at de sender et teknisk team til stedet som vil yte all ønsket støtte til Statens havarikommisjon.

– Alle oss i Airbus Helicopters er svært triste over denne hendelsen. Våre dyptfølte tanker er med alle berørte, skriver flyprodusenten.