Helikoptersøk etter savnet jeger i Namdal

Et SeaKing helikopter bistår i søk etter en mann i 60-årene som er savnet i området Storvatnet i Nærøy. Uværet har ikke nådd området ennå.

Politiet i Trøndelag melder at helikopteret er kalt ut rundt 1.45 natt til mandag.

– Vi har startet et søk etter en mann i 60-årene som er savnet av sine jaktkamerater i området Storvatnet i Nærøy. Vi får bistand av et Sea King-helikopter og kaller i tillegg ut frivillige mannskaper, lyder beskjeden.

Operasjonsleder Ebbe Kimo forklarer for NTB at det er viktig å få søkt med helikopter mens værforholdene ennå tillater det. Uværet som har herjet Vestlandet og Sør-Norget i helga, beveger seg nordover.

– Vi fikk melding fra en gruppe jegere som hadde vært på jakt i et område nordøst for Salsbruket, sør for Foldereid i Nærøy. Det er område med tjern og innsjøer og fjellterreng. Jaktkameraten møtte ikke opp til avtalt sted 18.30 søndag. De ringte oss etter å ha lett etter ham en stund, sier Kimo

Frivillige mannskaper vil bli satt inn i letingen så snart det er dagslys, om han ikke er funnet.