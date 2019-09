Helitrans setter alle helikoptrene på bakken etter Alta-ulykken

Helikopterselskapet Helitrans setter alle sine helikoptre midlertidig på bakken etter ulykken i Alta lørdag som kostet seks personer livet.

Selskapet fikk søndag morgen beskjed om at deres pilot, en svensk statsborger, omkom i ulykken.

– Det er veldig vondt. Det er ikke så mye annet å si enn at dette er tunge tider, sier Helitrans-leder Richard A. Simonsen til Dagbladet. Selskapet har opprettet et kriseteam for å ivareta pilotens kolleger.

Alle om bord i helikopteret omkom, bekreftet politiet søndag morgen. I tillegg til piloten var det fem unge personer i 20-årene fra Alta om bord da ulykken fant sted.

Helitrans har bestemt å sette alle sine 25 helikoptre på bakken inntil videre. Når de vil fly igjen, vurderes fortløpende, ifølge Simonsen.

Han og fire andre personer fra selskapet reiser søndag til Alta for å bistå med det de kan.

Etterforskere fra politiet og havarikommisjonen startet søndag morgen sine undersøkelser på stedet for å finne årsaken til den tragiske ulykken.

Helikopteret som styrtet, var ifølge Nordlys en oppgradert versjon av Airbus AS-350B. Det var ett av to som selskapet Helitrans i juni fikk overlevert fra Østnes Helicopters, som representerer Airbus i Norge. Ifølge avisa har helikoptertypen vært involvert i flere ulykker, men er samtidig det mest brukte i Norge.

