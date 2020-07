Hellas beordrer svenske turister til å reise hjem

Det er fullt koronabråk mellom grekerne og svenskene.

Et svensk charterfly fra reiseselskapet TUI landet på Rhodos mandag formiddag, men det ville ikke greske myndigheter ha noe av. De har tidligere satt svenskene på en «verstingliste» over land med altfor høy koronasmitte, og dermed kunne ingen svensker reise til Hellas før tidligst 15. juli.

Ifølge Aftonbladet hadde reiseselskapet TUI fått en spesialtillatelse fra greske myndigheter til å fly til Hellas før 15. juli, fordi reisen var annonsert som en «markedsføringsreise». Gresk presse mente imidlertid at dette var bare tull, at flyet faktisk ankom Rhodos med vanlige, svenske turister. TUI, på sin side, hevder at de hele tiden var tydelige overfor greske myndigheter.

- Vi har hele tiden vært veldig tydelige på at vi skulle ha med egne medarbeidere, turister og journalister om bord, sier TUIs svenske mediesjef, Adam Györki, til Aftonbladet.

Han forteller videre at alle på flyet testet negativt for covid-19 før avreise, og at dette derfor burde være garanti nok. Det var imidlertid ikke greske myndigheter enige i, så nå vil TUI sende ned et tomt fly 9. juli for å hente alle svenskene hjem.