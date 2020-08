Hellas gjenåpner seks havner for cruiseskip

Hellas gjenåpner seks av de største havnene i landet for cruiseskip, men ingen skip forventes før om tre uker.

I et brev til den internasjonale bransjeorganisasjonen for cruiseskip skriver den greske turistministeren Harry Theoharis at havnene i Rhodos, Iraklio, Volos, Corfu, Katakolo og Pireus i Aten vil ta imot passasjerer, ifølge nyhetsbyrået ANA.

Det er først etter 20. august at cruiseskip vil gjenåpne virksomheten. Etter å ha lagt til havn ved en av de seks havnene kan cruiseskipene kunne reise andre steder i Hellas, men det er avhengig av lokal smittespredning hvor de kan dra.

(©NTB)

Les også: Covid-19-frykt og raseri mot Hurtigruta: - Rystende