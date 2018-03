Helleland tar avstand fra Sumaya-hets og inviterer til møte

Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali inviteres til likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) for å komme med innspill til kampen mot hatefulle ytringer.

– Jeg ble veldig sint og veldig lei meg når jeg så det Sumaya er blitt utsatt for. Derfor har jeg tatt kontakt med henne, beklaget det hun opplever og invitert henne til en samtale når hun er klar for det. Sumaya er en sterk representant og jeg vil høre hennes innspill til tiltak mot hatefulle ytringer, sa Helleland i spørretimen i Stortinget onsdag.

SV-representant Freddy Øvstegård er ikke direkte imponert.

Han viste til at Sumaya er blitt utsatt for så grov hets, sjikane og trakassering at hun har måttet trekke seg fra 8. mars-toget i Bergen torsdag.

– Dette er et angrep på demokratiet og ytringsfriheten, som rammer unge minoritetskvinner spesielt hardt. Etter flere dagers øredøvende stillhet kom endelig statsministeren på banen og fordømte hatytringene, mens det ellers har vært taust fra regjeringen, sier han.

Han er skuffet over at han ikke fikk noe klart svar på utfordringen til Helleland om hun vil støtte Sumaya Jirde Ali ved å delta i 8. mars-tog i år.

– En viktig røst er blitt hetset bort fra toget. Derfor ville det vært et viktig signal fra landets likestillingsminister å delta i toget for en meget viktig sak, sier Øvstegård til NTB.

