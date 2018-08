Onsdag møtes likestillingsministeren og Kari Jaquesson til debatt.

Forrige torsdag omtalte Nettavisen at transpersonen Eirik Elin Stillingen føler seg uthengt som overgriper på Facebook av Kari Jaquesson, etter at hun publiserte identifiserbare bilder av ham kledd i dameklær (se videoreportasje under).

I etterkant fikk Jaquesson kritikk fra flere hold, deriblant Ap-politiker Anette Trettebergstuen, som mente at standpunktene var gammeldags og oppsiktsvekkende.

Forrige uke ble det også kjent at Aftenposten og Apollo dropper et samarbeid om en reisekampanje med Jaquesson.

- Ingen skal møtes med fordommer

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har fått med seg de debatten, og er helt klar i sin tale:

- Transpersoner utsettes for hat, vold og trakassering. Det er et høyst eksisterende problem som jeg gjerne skulle sett at Jaquesson brukte sitt samfunnsengasjement på å bekjempe, sier Hofstad Helleland til Nettavisen.

- Ingen skal akseptere å bli møtt med fordommer eller negative holdninger på grunn av hvem man er – enten det er på skole, arbeidsplass eller i sosiale medier. Heldigvis viser holdningsundersøkelser at folk flest har blitt mer positive til LHBTIQ-personer (betegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe, red. anm.) de siste 10 årene, selv om vi åpenbart har en vei å gå.

Samfunnsdebattanten Jaquesson har ikke besvart Nettavisens henvendelser i denne saken.

Onsdag skal hun i paneldebatt under Arendalsuka. Det er Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) som arrangerer debatten. Helleland er blant paneldeltakerne.

Sanitetskvinnene var overfor Nettavisen tydelig på at de ikke støtter Jaquessons standpunkter og uttalelser.

Andre motdebattanter i panelet er stortingsrepresentant og nestleder i familie- og kulturkomiteen Anette Trettebergstuen (Ap), blogger Kristin Gjelsvik og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Mangeårig politisk journalist i Dagbladet Marie Simonsen skal lede debatten.

- Transpersoner utsettes for mobbing

Likestillingsministeren har ingen betenkeligheter med å stille til debatt mot Jaquesson.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Det bra at slike holdninger kommer frem i lyset, slik at de kan diskuteres og møtes med fakta og historier fra virkeligheten som gjør inntrykk.

Jaquesson gjorde et poeng av at personer nå kan skifte juridisk kjønn. Hun har også stilt spørsmål ved om det blir slik at menn kledd i dameklær kan få adgang til garderober for kvinner, etter å ha skiftet juridisk kjønn.

- Ny lov om endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016, og gjør det mulig å skifte juridisk kjønn uten å gjennomgå en kjønnskorrigerende operasjon. Loven som ble endret var i strid med menneskerettighetene.

Jaquessons utspill fikk transpersonen til å reagere, fordi han følte seg beskyldt for å være en overgriper som ønsket seg tilgang til kvinnegarderober for å vifte med kjønnsorganet sitt.

Helseminister Bent Høie rettet en pekefinger mot Kari Jaquesson på Facebook i debatten om transpersoner.

I sosiale medier har også helseminister Bent Høie, som selv er homofil, rettet en pekefinger mot Jaquesson:

"Kari, du bruker din samfunnsstemme til å engasjere deg i et ikke-eksisterende problem - transpersoner som som skremmer kvinner i garderoben. Loven som vi fikk endret, og som gjør det mulig å skifte juridisk kjønn uten å gjennomgå en kjønnskorrigerende operasjon var i strid med menneskerettighetene, førte til at noen ikke søkte utdanning, arbeid eller reiste utenlands. I ytterste konsekvens mistet mennesker livet. Transpersoner utsettes fortsatt for mobbing, trakassering og vold. Det er virkelige problemer, for virkelige mennesker, de fortjener at flere bruker sin samfunnsstemme til å tale deres sak."

Flere personer har stilt spørsmål ved Jaquessons saklighet i debatten, og hvorfor hun la ut bilder av Stillingen. Enkelte var voldsomme i språket og politiets nettpatrulje ble også tagget i noen innlegg. Flere oppfordret Stillingen til å anmelde Jaquesson.

