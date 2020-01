Helse Førde må ut med millionbeløp etter ulovlig oppsigelse

Helse Førde er dømt til å betale både økonomisk tap og oppreisningserstatning til en kvinne som i fjor ble sagt opp fordi de mente hun ikke gjorde jobben sin.

Oppsigelsen ble i Sogn og Fjordane tingrett kjent ugyldig.

Helse Førde må betale kvinnen 650.000 kroner i erstatning for økonomisk tap, i tillegg til 70.000 kroner i oppreisningserstatning. Helseforetaket må også dekke kvinnens sakskostnader på rundt 300.000 kroner, skriver NRK.

Helse Førde begrunnet oppsigelsen med det de mente var en rekke misforhold fra kvinnens side. Blant annet hevdet de at hun i stor grad benyttet seg av hjemmekontor, ikke deltok på obligatoriske møter, og hadde ureglementert fravær. Foretaket trakk også fram at hun delegerte vekk sitt arbeid, og mente at hennes oppførsel bidro til et dårligere arbeidsmiljø.

Til NRK sier kvinnens advokat Ane Sofie Tømmerås at klienten sent på høsten 2018 ble varslet om de punktene hvor arbeidsgiveren mente hun sviktet, og at hun svarte både muntlig og skriftlig.

Tingretten mener kvinnen ikke fikk tydelige nok tilbakemeldinger, og mener også at det ikke er bevist at de forholdene kvinnen kritiseres for, har vært av en slik karakter og et slikt omfang at det vesentlig har gått utover arbeidsprestasjon, miljø eller drift.

Helse Førde har ikke besluttet om de vil anke dommen.

