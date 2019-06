Helse sør-øst lover å følge opp kreftsyke

Alvorlig kreftsyke skal slippe å vente i månedsvis på røntgen ved Oslo universitetssykehus (OUS), lover Helse sør-øst.

– Vi er i dialog med Oslo universitetssykehus om hvordan helseforetaket skal sikre tilstrekkelig kapasitet for radiologiundersøkelser som MR og CT. Helse sør-øst vil følge opp situasjonen, sier helseforetakets direktør for medisin og helsefag Jan Frich til NTB.

– Det er viktig at pasienter får nødvendig oppfølging som planlagt, understreker han.

Må vente i måneder

Mandag kunne NTB fortelle at mange kreftpasienter ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet må vente i månedsvis for å få tatt avanserte røntgenbilder som CT og MR. Bildene er nødvendige for å vite om behandlingen har ønsket effekt, eller om kreften har spredd seg.

Men ifølge leger ved OUS er det regelen heller enn unntaket at bildene og analysene av dem er klare når pasientene kommer til kontroll.

– Dette er ekstremt ineffektivt og oppleves svært frustrerende, sier kreftlege og leder ved seksjon for brystkreft ved OUS, Erik Løkkevik, til NTB.

Kapasitetsutfordringer

Ifølge Frich har OUS allerede satt i gang tiltak for å bedre kapasiteten.

– Dette inkluderer blant annet en ekstra radiologstilling, bruk av kveldspoliklinikk og overtid, sier han.

Klinikkleder ved radiologisk avdeling Paulina Due-Tønnessen uttalte mandag at kapasiteten har økt de siste årene, men at dette ikke har vært nok til å ta unna flere pasienter med flere kontrollundersøkelser enn tidligere.

– Vi gjør selvfølgelig alt vi kan for å ha åpent hver kveld, men til slutt finnes det ikke nok ressurser, sier hun.

Bruker mindre private

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB mandag at situasjonen er uakseptabel. Han forlanger at sykehuset rydder opp, enten ved å øke egen kapasitet eller ved å kjøpe tjenestene hos private.

Men hos Aleris, som er den største private tilbyderen av røntgentjenester, har antall henvisninger fra OUS til kreftundersøkelser med PET/CT falt med 70 prosent i år sammenlignet med samme periode i fjor, fra 400 pasienter til drøyt 100 så langt i år, opplyser foretaket.

– Vi forstår godt at det da blir lengre ventetider på OUS. Vi hører at henvisninger blir avvist ved OUS av kapasitetshensyn og har derfor flere ganger signalisert til både Helse sør-øst og OUS at vi står klare til å bidra, sier Aleris-direktør Mia Grundstrøm til NTB.

Aleris har offentlig avtale med Helse sør-øst for nettopp kreftradiologi med PET/CT.

– Det er tragisk for pasientene hvis de må vente unødig, sier Grundstrøm.

To forklaringer

Ifølge klinikkleder Paulina Due-Tønnessen ved radiologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus er det to grunner til at OUS benytter private i mindre grad enn tidligere:

– Vi har økt egen kapasitet, og vi har overført noen undersøkelser til andre helseforetak, sier hun til NTB.

Due-Tønnessen viser blant annet til at OUS nå har fått sin egen PET/CT- maskin, og at sykehuset har overført ansvaret for enkelte pasientgrupper, som testikkelkreft, til andre helseforetak i Helse sør-øst.

– Derfor er det heller ikke behov for å støtte seg på private, sier hun.

