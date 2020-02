Helse-Taliban og klovnepartiet Frp

En gründer som vil selge sigarer er nekta å reklamere for sine produkt på nettet. Fremskrittspartiet mener dette er «dustete helse-Taliban». Hvor dustete går det an å bli?

Man skal kanskje ikke la seg overraske over et parti som profilerer seg på segway og lakrispiper. Men likevel. Dette er så åpenbart dustete at det må være lov å si fra.

Norsk lov sier at det er forbudt å reklamere for tobakk og alkohol. Dette har helsemessige årsaker, noe alle fornuftige mennesker skjønner.

Nå mener ikke jeg å si at det ikke fins fornuftige mennesker i Fremskrittspartiet, men dette blir for dumt.

Partiets helsepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, sier til TV 2 at forbudet mot reklamen for sigarene blir «dustete», fordi man jo må være over 18 år og medlem for å komme inn på nettsidene til denne sigarforhandleren …

Jeg får lyst til å sitere Rolling Stones-gitaristen Keith Richards: - Give me a break.

Noen tar til orde for at det skal være forbudt for Equinor å annonsere i norsk presse, fordi de opererer i forurensende industri - et forslag som i mine øyne er like dustete.

Men det er en helt annen sak.

Forslaget om at gründervirksomhet i sigarbransjen skal være unntatt fra forbudet mot tobakksreklame er - vel, enkelt og greit dustete.