Helsebyråd: - Jeg vil takke Oslo-folk for kjempeinnsats – det virker

- Smittetallene i Oslo flater ut, men det er fortsatt langt igjen, sier Oslos helsebyråd. Nå trappes innsatsen ytterligere opp i bydeler med høyt smittetrykk.

OSLO (Nettavisen): Den siste uken ble det i snitt meldt om 103 nye smittetilfeller i Oslo per dag. Da byrådet innførte sosial nedstenging for fire uker siden, var ukesnittet 140 smittede per dag.

Bydelene Grorud og Stovner har det høyeste smittetrykket, men kurvene peker nå nedover. I bydel Grorud er det registrert 145 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 523,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. På Stovner er det registrert 156 nye tilfeller de siste to ukene, tilsvarende 468,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, ifølge Oslo kommunes koronastatistikk tirsdag 8. desember.

- Fremdeles langt igjen

- Den store økningen i smittetallene ser nå ut til å flate ut og gå ned, men det er fremdeles langt igjen, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til Nettavisen.

Da Nettavisen besøkte Grorud for 14 dager siden pekte smitteraten for bydelen bratt oppover og skilte seg klart fra andre bydeler.

- Vi ser at våre naboland har økende smitte og innfører nye og strenge tiltak. Vi i Oslo må gjøre det vi kan for å fortsette den gode trenden, slik at vi unngår flere alvorlig syke og døde før vi får tilgang til vaksine, legger han til.

Tilbyr drop-in ved kjøpesentre

Steen er tydelig på at det er for tidlig å senke skuldrene, og varsler en økt innsats for å få flere til å teste seg i bydeler med høyt smittetrykk:

- Selv om tallene går ned, er det fortsatt mye smitte, og vi vet at mange flere burde teste seg. Nå gjør vi en ekstra innsats i bydelene hvor vi har mye smitte. Vi har lyttet til folk lokalt og nå tilbyr vi drop-in ved kjøpesentre. Erfaringene fra den mobile teststasjonen ved Stovner senter viser at tilgjengelighet får flere til å teste seg. Det er bra, for da kan vi få frem mer av den skjulte smitten i befolkningen og da kommer vi fortere i gang med å bryte smittekjeden. Vi har gradvis opptrapping av mobile teststasjoner og mobile testteam som kan teste der behovet er størst, sier Steen i et e-postsvar til Nettavisen.

Ser lys i tunnelen

Steen mener det er grunn til å takke Oslos befolkning for innsatsen de siste ukene:

- Jeg vil takke Oslo-folk som har gjort en kjempeinnsats de siste ukene – det virker. Vi ser nå en utflating i smittetallene, noe som gjør at jeg ser lys i tunnelen. Vi bør ta et lite øyeblikk til å klappe oss selv på skuldra og gi hverandre en takk, fordi den store økningen i smittetallene nå ser ut til å flate ut og gå ned. Samtidig må vi ikke glemme at det bare er to uker siden forrige smitterekord i Oslo. Ting kan med andre ord endre seg fort, sier han.

Folkehelseinstituttet (FHI) mener å se en jevn nedadgående trend for smittetallene både i Oslo og på landsbasis. Fagdirektør Frode Forland sier til NTB at det nå er en nedadgående trend i alle fylker utenom Viken, der tallene er noenlunde stabile.

I alt var det ved midnatt natt til tirsdag registrert 38.703 koronasmittede personer her i landet siden mars, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

