Helsebyråden: - Uakseptable ventetider for koronatester

Denne uka lover byrådet igjen en kraftig økning i antall koronatester.

Byrådet i Oslo fikk mange kritiske spørsmål da de redegjorde for byens koronaberedskap i et møte i kommunens forretningsutvalg mandag ettermiddag.

Det etter en rekke oppslag de siste dagene om folk som ikke kommer gjennom på koronatelefonen - og lange ventetider for å få testet seg.

- Vi er ganske skuffet og også litt sint på at beredskapen ikke har vært på plass. Det virker som det den siste uke har vært et skippertak for å komme på det nivået som har vært et krav fra myndighetene når det kommer til testkapasitet, sa Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin.

- 12.000 denne uka

Etter flere nye smitteutbrudd den siste tiden, klarte Oslo å teste bare 5000 innbyggere i forrige uke - mens kravet fra Helsedirektoratet var det dobbelte.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) lover imidlertid en kraftig økning i testingen:

- Kapasiteten blir allerede denne uka på 12.000 tester, sa Steen i møtet, som gjennomføres digitalt.

Møtet i forretningsutvalget ble gjennomført digitalt, der helsebyråd Robert Steen (øverst til venstre) redegjorde for Oslos koronaberedskap. Foto: Oslo kommune

Han fortalte at byrådet har satt igang flere tiltak, og blant annet inngått avtaler med flere private helseforetak som skal bistå kommunen med å utføre koronatestene.

I tillegg kunne han fortelle at køen til koronatelefonen er blitt redusert.

- 4700 kom ikke gjennom på telefonen forrige lørdag, og denne lørdagen var det 840. Altså en nedgang på over 80 prosent i ubesvarte anrop, sa Steen.

- En ukes ventetid

Helsebyråden la seg imidlertid helt flat, og karakteriserte det som uakseptabelt at ventetiden for testing fortsatt er veldig lang.

- Nå opplever vi at vi har uakseptable ventetider for å få en test. Vi har i dag ventetider på én uke - det er ikke tilfredsstillende, sa han, som mente forlengede åpningstider og flere teststasjoner nå vil få ned ventetiden.

- Vi gjør det vi kan for å øke testkapasiteten, sa han.

Han opplyste at byrådet også jobber med en plan for å kunne teste fem prosent av innbyggerne, det vil si om lag 35.000 personer i uka.

Johansen: - Lavt smittetrykk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) påpekte i møtet at smittetrykket fortsatt er lavt.

- Smittetrykket i Oslo er fortsatt lavt. Fra veldig lavt i sommer til 1-3 smittede per dag, har vi den siste uken hatt en økning til om lag 20 nysmittede hver dag, sa han.

Johansen viste til at det har vært flere lokale utbrudd den siste tiden, blant annet etter fire private fester i bydel Vestre Aker.

- Dette utbruddet er under kontroll. Vi er nå over i tredje fase i koronautbruddet, og smittetallene er lave, sa byrådslederen.

Frp: - Kommunen henger etter

Leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen, er også kritisk til byrådets koronahåndtering. Hun mener beredskapen burde vært økt før smittetallene økte.

- Disse planene burde ha ligget klare i forkant. Dessuten tar det en uke hos kommunen å få svar, mens hos de private får man svar neste dag om man tester seg før klokken 13. Dette må byrådet ta tak i, vi kan ikke ha et slikt klasseskille. Kommunen henger etter de private aktørene, både digitalt, innovativt og kapasitetsmessig, sier hun til Nettavisen.