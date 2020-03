Helsedirektøren ut mot folk som bryter corona-karantene - kommer med advarsel

Meldinger om nordmenn i hjemmekarantene bryter bestemmelsene, får helsedirektøren til å true med strengere tiltak. Se video.

OSLO (Nettavisen): Helsedirektør Bjørn Guldvog gikk på en pressekonferanse om virussituasjonen torsdag ut med en klar melding til de som er plassert i hjemmekarantene:

- Vi får konkrete tilbakemeldinger om at folk som er i karantene hjemme ikke overholder bestemmelsene og for eksempel går på butikken. Jeg må understreke hvor viktig det er at alle overholder disse bestemmelsene. Hjemmekarantene betyr at man ikke skal møte andre mennesker enn de man bor sammen med, sa helsedirektøren.

Flere nordmenn er de siste dagene satt i hjemmekarantene på grunn av mistanke om smitte av coronaviruset.

KLAR BESKJED: Hjemmekarantene betyr at du bare kan treffe de du bor sammen med, understreket helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag. Foto: (NTB scanpix)

- Det er nødvendig for meg å understreke at hjemmekarantene skal og må overholdes. Alle forstår at de som har fått påvist smitte og i hjemmeisolasjon må overholde den, men også hjemmekarantene må overholdes for å begrense risikoen for videre spredning, sa Guldvog.

Han sier han ikke vil utelukke en innskjerping av bestemmelsene dersom det blir nødvendig, men sier han håper at den tydelige beskjeden som nå kommer fra Helsedirektoratet blir fulgt opp.

På pressekonferansen torsdag tok helsedirektøren også opp spørsmålet om Holmenkollen skifestival, som starter fredag, kan gjennomføres som planlagt.

- Avgjørelsen om skirennet i Holmenkollen skal gjennomføres som planlagt, blir tatt i løpet av dagen, sa Guldvog.

Det er arrangør og kommune som skal fatte beslutningen, men Guldvog understreket at han som helsedirektør i siste instans kan overprøve de beslutninger som er tatt lokalt.