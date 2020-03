Helsedirektør: - Vi går nå inn i en ny fase

- De neste dagene må vi forvente større risiko for lokal spredning av coronaviruset, sa helsedirektør Bjørn Guldvog tirsdag.

OSLO (Nettavisen): - Vi går nå inn i en litt ny fase i dette covid-19-utbruddet. De neste dagene må vi forvente større risiko for lokal spredning i befolkningen, sa helsedirektør Bjørn Guldvog under en presseorientering tirsdag.

Det er nå registrert 32 smittetilfeller i Norge.

- Vi trenger et tett samarbeid med befolkningen om hvordan vi skal jobbe med dette, sa Guldvog og gjentok rådene om håndvask, hoste i albuekroken og det å holde seg hjemme om nødvendig.

Nødtelefonen overbelastes

- Samtidig ber vi folk senke skuldrene litt så vi ikke overbelaster de tjenestene vi har i dag. Mange ringer 113. Det kan gjøre det vanskelig for de med akutt, truende sykdom å nå fram, sa Guldvog og fortalte at folk med hjerteinfarkt har opplevd at de ikke får tak i ambulanse.

- Ikke ring nødtelefonen unødvendig, var budskapet.

Mener å kjenne smitteveiene

- Jeg kan ikke garantere at det ikke finnes smittetilfeller i dag som ikke er oppdaget, sa Guldvog, som likevel understreket at de smittetilfellene man kjenner til i dag direkte eller indirekte kan kobles til land med utbrudd.

Guldvog understreket at dette bildet kan endre seg.

Vurderer fortsatt kraftigere tiltak

Helsedirektoratet er fortsatt avventende når det gjelder kraftfulle tiltak som er satt i verk i andre land.

- Når vil vi bruke mer kraftfulle tiltak som vi har sett i andre land? Det vil vi bruke i en tidlig fase av en epidemi. Det kan være begrensning av møtevirksomhet, det kan være transport. Per i dag er vi ikke i den situasjonen. Det er ikke en vanskelig, pågående smittesituasjon. Vi iverksetter ikke det nå, men vi vurderer det fortløpende. Dette er vanskelige vurderinger. Vi har nær kontakt med myndigheter i øvrige nordiske land og med EU om disse vurderingene, sier Guldvog.

- Når vi per nå ikke har innført mer restriktive pålegg, så er det fordi vi er avhengige av at samfunnshjulene holdes gående, sa helsedirektøren.

Hjemmeisolering og karantene

- Vi har gitt råd om hvordan man skal forholde seg i ulike situasjoner. Vi har de som har fått påvist sykdom eller har testet positivt, de isoleres enten hjemme eller på sykehus. Det kalles hjemmeisolering. De skal være isolert fra andre mennesker. Vi har de som har hatt nærkontakt med de som er bekreftet syke eller smittede og der det kan være mistanke om sykdom. Det er friske mennesker som er i hjemmekarantene. Begge disse gruppene er håndtert fullt og helt av helsetjenesten lokalt. I helgen ga vi også råd om at de som har vært i utbruddssoner skal holde seg hjemme. I går gikk vi i tillegg ut med at de som jobber i kritiske samfunnsinstitusjoner, som politi, kraftforsyning, redningstjeneste, må vurdere nødvendigheten av tiltak. Innledningsvis i denne fasen skal vi forsikre oss om at den kritiske samfunnsfunksjoner er robust.

Varsler pressekonferanse om cruiseskip

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen i Haugesund har tirsdag inviterer til pressekonferanse klokka 16 om cruiseskipet Aida Aura, som ligger til kai på Risøy.

Cruiseskipet har utsatt avreisen fra Haugesund i påvente av svar på om to passasjerer er plassert i karantene er smittet med coronavirus.