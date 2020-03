Helsedirektoratet: - Dra på påsketur!

Her er Helsedirektoratets råd for påskeferien.

HELSEDIREKTORATET (Nettavisen): Påsken er snaue fire uker unna - hvordan bør vi planlegge ferien samtidig som coronaviruset brer om seg.

Nettavisen snakket med lege og fagdirektør Svein Lie etter pressekonferansen mandag.

- Det er snart påske. Hvordan skal folk tenke i forhold til påskeplanene sine?

- Dra på påsketur! Det er ikke noe som taler imot det. Men hvis man er litt syk, bør man tenke over om det er noe som bør undersøkes videre, sier han til Nettavisen.

Lege og fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet. Foto: Heidi Schei Lilleås (mediehuset Nettavisen).

- Tenk dere nøye om før utenlandsferie

Lie gjentar at det er hygiene som er det aller viktigste:

- Vask hendene, host og snyt i et papirlommetørkle og vask hendene igjen. Bruk antibac eller tilsvarende, eventuelt host i albuekroken og tenk på rengjøring av flater. Det er hygiene som er grunntrekket, også på påsketuren.

- Mange planlegger å reise utenlands. Hva bør de tenke på?

- De bør tenke seg godt om før de reiser. Hvis man reiser til et område med utbredt smitte, som Italia, kan man komme til et område hvor man ikke kommer inn - eller du kan havne i en situasjon som gjør at du må sitte i karantene når du kommer hjem.

Fagdirektør Lie sier at nå er det viktig at alle følger med på verdensbildet:

- Les smittevernrådende fra Folkehelseinstituttet (FHI) og reiserådene til Utenriksdepartementet (UD).

- Vi har ikke kontroll

- Slik situasjonen er nå, 9. mars, hva bekymrer deg aller mest med utbruddet i Norge?

- Det som er er krevende er å bygge opp kapasitet til å bygge noe vi ikke vet hvor stort blir. Vi må gjøre det både materielt, i form av kompetanse og med rutiner som kan håndtere en situasjon der vi risikerer å ha færre i arbeid, sier Lie til Nettavisen.

- Det er utfordrende, men vi skal klare det. Norge går jo rundt i sommerferien, blant annet, hvor mange ikke er der. Men det er krevende fordi vi har smittespørsmålet i forhold til at folk ikke er der.

- Men dere har kontroll?

- I denne situasjonen kan vi ikke si vi har kontroll, men vi er veldig forberedt og har veldig mange tiltak under utvikling.

- Hva vet vi om utviklingen videre?

- Ut fra andre epidemier vet vi at den har et forløp som stiger mot et høydepunkt og faller og kanskje kommer inn i et par nye bølger. Vi vet at det går an å påvirke den bølgen som kommer litt, og det er viktig. Det betyr at vi får bedre kapasitet til å håndtere de som blir syke, så det er vi opptatt av.