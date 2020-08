Helsedirektoratet advarer mot korona-svindel over telefon

– Dette er svindel, advarer Helsedirektoratet.

Om du blir oppringt, får høre at du kan være smittet av koronaviruset og bedt om å betale for testing, bør du være obs, advarer Helsedirektoratet.

Det siste døgnet har det spredt seg et innlegg på Facebook, hvor det advares mot et ukjent anrop som forteller at man skal ha vært i nærheten av noen som har testet positivt for koronaviruset.

Deretter krever innringeren kortinformasjon for å få sende test-sett hjem i posten til offeret.

Nå kommer Helsedirektoratet med en klar advarsel:

– Dette er svindel. Testing i Norge er gratis. Kommunehelsetjenesten gjør sporing og vil aldri be deg om å oppgi kortinfo, informerer direktoratet på Twitter.

Ifølge Facebook-statusen som sprer seg, forklarer svindlerne at det kun er snakk om et engangsgebyr på 50 kroner for test-sett og testresultater.

Deretter spørres det etter «det lange kortnummeret».