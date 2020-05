Helsedirektoratet anbefaler 6 timers arbeidsdag - Regjeringen avviser at det betyr at 6-timersdagen innføres

Selv om du starter på kontoret klokken 10, sier Helsedirekoratet at du ikke skal jobbe lenger enn til 16.

Helsedirektoratet la torsdag kveld frem en ny rapport hvor de gjennomgår hvilke anbefalinger de har gitt til regjeringen i forbindelse med oppmyking av korona-tiltakene.

To ganger i rapporten tar direktoratet til orde for at arbeidstakere ikke bør jobbe mer enn seks timer på kontoret. I stedet ønsker de at man bør spre start- og sluttidspunktet utover dagen. Hensikten er strekke rushtiden utover et lenger tidsrom.

Vil ha fleksibel arbeidstid innenfor normal arbeidstid

De ønsker derimot ikke at start- og sluttidspunktet skal skje utenom normal arbeidstid 08-16:

«1. Differensiert arbeidsstart‐ og slutt hhv. kl. 08‐09‐10/ kl. 14‐15‐16 for alle yrker der det er mulig.

Dette tiltaket antas å ha særlig stor smittebegrensende effekt fordi passasjertettheten på kollektivtransport reduseres betydelig i rushtiden. Tiltaket begrenser også kontakthyppigheten på jobb. Differensiert arbeidstid bør imidlertid holdes innenfor normal arbeidsdag (kl. 08‐16) av hensyn til barnehager, skoler og andre virksomheter i samfunnet som baseres på normale åpningstider.»

Det samme gjentas senere i rapporten.

«Det anbefales fortsatt fleksibel arbeidstid. Det anbefales for eksempel differensiert arbeidsstart‐ og slutt hhv. kl. 08‐09‐10/ kl. 14‐15‐16 for alle yrker der det er mulig. Differensiert arbeidstid bør imidlertid holdes innenfor normal arbeidsdag.»

- Regjeringen trekker egne vedtak

Nettavisen har forsøkt å få svar på om dette betyr at Helsedirektoratet anbefaler sekstimersdagen. Det har vi så langt ikke lykkes å få svar på.

Arbeids- og sosialdepartementet avviser derimot at dette betyr at sekstimersdagen nå innføres i Norge:

- Arbeids- og sosialdepartementet har sjekket med Helse- og omsorgsdepartementet som sier følgende: Helsedirektoratet leverer sine råd til Helse- og omsorgsdepartementet. Disse rådene er basert på innspill fra en rekke ulike instanser. Basert på disse rådene trekker regjeringen sine egne konklusjoner og vedtak, opplyser departementet i en e-post til Nettavisen.

De mener dette betyr at arbeidsgivere skal være fleksible på når man kan komme og gå, men at man likevel skal jobbe full tid:

- Når det gjelder rådene om arbeidstid fra Helsedirektoratet gjelder dette personer som må reise til og fra jobb med offentlig transport. Poenget med disse rådene er å spre tidspunktet folk reiser på slik at det er mulig å overholde anbefalingene om avstand på minst en meter. Det betyr ikke at folk skal jobbe mindre, men det er en oppfordring til at arbeidsgivere i størst mulig grad legger til rette for at de som kan, får en mer fleksibel arbeidsdag. For eksempel: Du kan komme på jobb kl. 10.00 og kl. 15.00 for å hente i barnehagen. De resterende 2,5 timene kan man ta hjemme på kvelden. Evt man har noen korte og noen lange dager. Det er viktig å understreke at dette er råd, ikke regler, påpeker de.

Avviser at dette betyr innføring av sekstimersdagen

Regjeringen understreker at de ikke har kommet med noen anbefalinger om sekstimersdag:

- Utover det, kan Arbeids- og sosialdepartementet opplyse om at regler om arbeidstid reguleres i lov vedtatt av Stortinget eller avtales mellom partene i arbeidslivet. Regjeringen har ikke kommet med konkrete anbefalinger om hvordan arbeidstiden skal organiseres og tilpasses situasjonen i den enkelte virksomhet. Som Helse- og omsorgsdepartementet opplyser handler dette ikke om sekstimersdagen, men at både arbeidsgiver og arbeidstakere bes være fleksible for å unngå topper i kollektivtrafikken. Det vil i stor grad være opp til arbeidslivets parter å finne fram til gode løsninger som ivaretar både virksomhetens og arbeidstakernes behov samtidig som smittevernrådene følges.

