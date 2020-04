Helsedirektoratet går ut med kraftig advarsel: - Bekymret

Festbråk på påskeaften bekymrer. Nå oppfordrer Helsedirektoratet til å holde avstand - og droppe påskefesten.

Påskeaften ble alt annet enn en rolig kveld for politiet, som måtte bruke store ressurser på å stoppe hjemmefester.

Dette reagerer nå assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, kraftig på.

Festbråk flere steder i landet

- Vår klare oppfordring er: Hold avstand, ingen fest, sier han til VG.

Og følger opp:

- Vi er bekymret for at unge mennesker ikke forholder seg til regelen om ikke å samles mer enn fem personer og å holde god avstand. Når man avholder fest bryter man med dette, og utsetter andre for smitterisiko. Vi har sett flere eksempler på at hjemmefester kan medføre veldig stor smittespredning hvis noen av deltagerne er syke.

På Twitter-siden til Politiet i Trøndelag kommer det frem at det var flere fester i området, i tillegg til et antatt innbruddsforsøk på et skjenkested i Trondheim.

Også flere andre steder i landet måtte politiet rykke ut til feststemte nordmenn i påskeferien:

- Det virker som folk tror dette er over, og bare gjør som man føler for. Det er det på ingen måte, forklarte operasjonsleder i Nordland, Remi Johansen til VG.

- Vi har kontroll

Mandag denne uken kunne helseminister, Bent Høie, fortelle at Norge har koronasmitten under kontroll.

Han benyttet da anledningen til å takke hele befolkningen.

- Før de strenge tiltakene ble innført, smittet hver av de smittede 2,5 nye personer. Hvis denne utviklingen hadde fortsatt, hadde vi sett samme utvikling som andre steder i Europa i Norge, sier Høie.

Tallene fra FHI viser at hver syke person nå smitter 0,7 personer.

- Det betyr at vi har fått koronaepidemien under kontroll. Det har vi klart sammen, vi som er innbyggere i landet vårt. Jeg er veldig stolt over det vi har fått til sammen.

Samtidig påpekte Høie at det stadig er lenge til alt blir som før - og at det var lite som skulle til før virusspredningen igjen øker.

- Koronaviruset finnes fortsatt i Norge og i landene rundt oss. Det betyr at vi fortsatt må jobbe for å ha kontroll. Men innsatsen i befolkningen har gitt oss et solid overtak, og det overtaket må vi beholde, sa Høie.