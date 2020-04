Helsedirektoratet om offentlig rengjøring mot koronaviruset i utlandet : - Det er pussig

Helsedirektoratets Espen Nakstad rister på hodet over enkelte lands tiltak mot koronakrisen.

Se Nakstad begrunne øverst i saken hva han faktisk synes om offentlig rengjøring.

Den assisterende helsedirektøren skulle svare på spørsmål fra NRK-seerne mandag ettermiddag, og ett av spørsmålene han fikk var om offentlig rengjøring som har blitt vanlig praksis flere steder i verden, og hvorfor ikke dette var et tema i Norge.

Les også: Over 900 døde av koronaviruset i Sverige

- Skal jeg være helt ærlig, jeg synes det er pussig når jeg ser reportasjer fra verden hvor de desinfiserer fortau og gater, også videre, i store offentlige rom. Det er fordi at dette viruset smitter gjennom kontakt og dråpesmitte. Det vil si at hvis man hoster eller nyser, så kommer det virus ut et par meter fra kroppen og så detter det ned på bakken, sa Nakstad i NRK-studio.

STOR GJENG: I Sør-Koreas hovedstad har de flere patruljer med folk om går rundt og desinfiserer. Foto: Lee Jin-man (AP Photo)

Land som Sør-Korea, India, Kina, Irak, Russland, Mexico og Spania er bare noen av landene, hvor man daglig ser en eller flere personer «spraye» fortau og gater med desinfiserende middel.

NYHETSSTUDIO: Få de siste nyhetene om viruspandemien

Nakstad begrunnet videre hvorfor Norge ikke kommer til å følge etter.

- Hvis noen andre da skal klare å bli smittet av viruset, må de enten ha stått så nært at de får inn viruset gjennom øyne, nese eller munn, altså inn på slimhinner eller så må man ta fysisk på det området viruset ligger, for eksempel ta på bakken med hendene. Videre må man da gni seg i øynene og få inn det viruset på en slimhinne. Og sannsynligheten for at folk tar på bakken i parker og fortau er ganske liten. Det viktigste uansett er man vasker hendene når man kommer hjem, fastslo Nakstad.

Drøye 6500 registrerte tilfeller

Ved midnatt mandag 13. april var det registrert 6.488 koronatilfeller i Norge, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 73 tilfeller siste døgn. I skrivende stund er det meldt 131 døde av covid-19-sykdommen.

Les også: Slik utvikler korona seg i forhold til verdens verste pandemier: – Det er all grunn til å være skremt (+)

Gjennomsnittsalderen til dem som er registrert smittet, er 48 år. Fordelingen er lik mellom kvinner og menn, og 204 koronapasienter er innlagt på sykehus mandag ettermiddag.

Gradvis åpning etter påske

Like før påske kom beskjeden fra statsminister Erna Solberg om at de minste skal tilbake i barnehagen og på skolen. Landets barnehager åpnes 20. april, og 27. april vil elever fra 1-4 trinn kunne gå tilbake på skole og SFO.

- Da gir vi barnehager og skoler god tid til å planlegge åpning. Foreldre og ansatte får trygghet for at vi har nødvendige smittevern på plass, sa Solberg og legger til at ambisjonen er at alle elever skal komme tilbake på skolen før sommeren.