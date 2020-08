Helsedirektøren: – Sannsynlig med hjemmekontor ut året

Mange må belage seg på hjemmekontor ut året, kanskje også utover det, for ikke å belaste kollektivtransporten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Norske helsemyndigheter gjør som svenskene; ber folk forberede seg på fortsatt hjemmekontor utover høsten.

Torsdag i uka som gikk var det Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell som var ute og advarte. Til tross for at mange kurver nå peker i riktig retning også i Sverige, er verden fortsatt midt i en pandemi og nye utbrudd er ventet, understreket han og ba folk innstille seg på mer jobbing hjemmefra og dermed bidra til mindre trykk i kollektivtrafikken.

I Norge peker helsedirektør Bjørn Guldvog på at stort trykk på kollektivtransporten må unngås når mange skal tilbake til pendlerhverdagen etter sommerferien, melder VG.

– Det er fremdeles slik at vi er avhengig av at ikke alle reiser samtidig i rushtiden i de bynære områdene. Så målet er at vi skal redusere reisingen til omtrent halvparten, sier han.

Det innebærer at Helsedirektoratet fortsatt anbefaler at de som kan, benytter seg av hjemmekontor noe av tiden. De må gi plass til personer som ikke kan jobbe hjemmefra. Helsedirektøren peker på at de som jobber i barnehager og skoler, er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til jobben.

– Det er de som må få prioritet på kollektivtransporten i rushtiden, sier han.

