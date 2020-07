Helsedirektøren hevder at vi bør vurdere å slutte helt med dette

Bjørn Guldvog har selv gjort det mange, mange ganger. Nå mener han at vi bør lære av andre kulturer for å gå bort ifra tradisjonen.

Siden mars har Norge vært rammet av koronakrisen. Da innførte myndighetene svært strenge tiltak for å få viruset under kontroll. De siste ukene har landet imidlertid blitt gjenåpnet «gradvis og kontrollert», siden vi har hatt kontroll på smitten.

Det er likevel flere tiltak som fortsatt som fortsatt skal følges. Vi skal holde avstand på minst en meter, vi skal vaske hendene og vi skal klemme så få som mulig. Men ett tiltak har også endret på nordmenns hverdag, nemlig det at vi ikke skal håndhilse med andre mennesker. Og akkurat det er ett tiltak helsedirektøren kan se for seg vi må fortsette med på ubestemt tid, og til og med vurdere å droppe helt etter at normalen er tilbake.

- Her har vi kanskje noe å lære av andre kulturer, som har andre måter å hilse på, sier Guldvog til NRK.

Han forteller videre at han sannsynligvis har håndhilst på «mange, mange mennesker» i ulike møter, på grunn av sin posisjon som leder i en stor organisasjon, og at man da har gått rett fra møter til å spise uten å vaske hendene. Dette hevder Guldvog er optimalt for at virus og bakterier kan ha spredt seg raskt, skriver NRK.

Det er ikke så enkelt å kutte ut håndhilsing - selv ikke for statsminister Erna Solberg: