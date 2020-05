Helsedirektøren: Politisk beslutning å se reiseråd for Norden samlet

Helsedirektoratet mener det ville være enklere å vurdere å åpne for fritidsreiser i de nordiske landene hver for seg. Regjeringen vil helst se Norden samlet.

Innen 15. juni kommer regjeringen med en ny vurdering om det kan åpnes for ferie- og fritidsreiser til de nordiske landene. Spørsmålet er om det skal åpnes for reise til alle landene samtidig eller ikke.

– Det vi har sagt, er at det ville være lettest å starte i de landene som har lik og lav smittesituasjon. Det gjelder fremdeles, ut fra et rent smittefaglig perspektiv. Men her har vi tradisjon for å opptre som én enhet i Norden, og det er også det regjeringen ønsker, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Ingen anbefaling

Helsedirektoratet har ikke kommet med noen anbefaling til regjeringen om hvordan problemstillingen skal angripes.

– Vi har ikke gitt et spesielt råd om å se Norden samlet. Det er en politisk beslutning, sier Guldvog.

Helsedirektør Bjørn Guldvog på regjeringens pressekonferanse fredag om reiseråd for sommerferien. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Smittesituasjonen er ganske forskjellig i for eksempel Sverige og Danmark. I Sverige er det registrert over 29.000 smittede, mens Danmark har litt under 10.800.

– Akkurat nå er smittesituasjonen ulik i Sverige og Danmark. Men dette kan endre seg fort i løpet av noen uker framover, sier helsedirektøren.

Tollinspektør Thomas (til høyre) om bord i en av tollbåtene som patruljerer grensen mot Sverige. Bildet er tatt i mars. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Helsedirektøren mener det er enklest å tenke seg at reising kan foregå mellom to land med en smittesituasjon som er noenlunde lik.

Sterkt ønske om gjensidighet

I samtaler på utenriksnivå har det kommet fram et sterkt gjensidig ønske om at de nordiske landene skal være de første som åpner grensene mot hverandre, ifølge utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Men å åpne for fritidsreiser må være trygt, understreker hun.

– Vi vet ikke hvordan dette vil påvirke smitten i Norge. Vi har heller ikke noe interesse av å importere smitte til Norge om vi har kontroll her, sier hun.

Det er god plass på parkeringsplassen ved Nordby Shoppingsenter i Strömstad i Sverige ettersom nordmenn blir ilagt karantene om de reiser over til Sverige. Bildet er tatt 8. mai. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

Folkehelseinstituttet følger nøye med på utviklingen i de andre nordiske landene og har tett samarbeid med sine nordiske søsterorganisasjoner, ifølge fagdirektør Line Vold.

De vurderer hva slags overvåkingssystemer landet har, hvor stor testkapasiteten er og hvor stor grad av sikkerhet det er i tallene som rapporteres.

– Vi kjenner svært godt til situasjonen i de nordiske landene. Det er enklere for oss å gjøre vurderinger der enn i mer fjerntliggende land, sier Vold.

