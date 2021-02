Helseforsker slår alarm om tapte liv fordi koronavaksinen prioriteres feil

En 60-åring på Stovner har ti ganger høyere sjanse for å dø enn en 80-åring på Røros, viser beregninger fra helseekspert.

Professor emeritus Erik Nord var forsker ved Folkehelseinstuttet før han gikk av med pensjon. Nå har han gjort en beregning som vil vekke debatt:

- Det følger at i kommuner med samme minimale smitte som Røros, kreves det i størrelsesorden 200.000 vaksinedoser blant personer 75-85 år for å spare ett liv i løpet av en måned. Det samme oppnås med cirka 20.000 doser blant personer 55-65 år i områder som Stovner og Søndre Nordstrand. De sparte 180.000 dosene kan redde flere liv, skriver helseeksperten i et notat han kaller Koronaposten.

Nettavisen har skrevet flere artikler om debatten mellom byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og helseminister Bent Høie om hvorfor ikke vaksinen prioriteres til de områdene av landet mest mest smitte. Aftenposten skrev lørdag at over 11.000 vaksinedoser er sendt til kommuner uten smitte.

Folkehelseinstituttet sender vaksinene jevnt ut over i landet ut fra et etisk råd om å la de som har størst sjanse for å dø hvis de blir syke, få vaksinen først.

Helseforsker Erik Nords poeng er at man vil spare flere liv - og ikke minst flere leveår - hvis man også tar hensyn til hvem som har størst sjanse for å bli smittet.

- Hvor stor fare man står i alt i alt, bestemmes av (1) risiko for å bli smittet og (2) risiko for alvorlig forløp hvis man er blitt smittet. Ut fra dette virker det opplagt at man bør la være å bruke knappe vaksinedoser på Røros når det er behov for dem på Stovner og Søndre Nordstrand, skriver han.

- En smittet åttiåring på Røros har riktignok ca ti ganger så stor risiko for å dø

som en smittet 60-åring på Stovner (ca 10 prosent mot ca 1 prosent). Men risikoen for at en åttiåring på Røros overhodet blir smittet er bare i størrelsesorden en hundredel av risikoen for at en 60-åring på Stovner blir smittet (i størrelsesorden 0,01 prosent i løpet av en måned på Røros mot ca 1 prosent på Stovner og Søndre Nordstrand). Ta man hensyn til begge forholdene, svever 60-åringen på Stovner/Søndre Nordstrand i ca 10 ganger så stor fare.

Flere støtter Raymond Johansen

Oslos byrådsleder Raymond Johansen har vært tydelig på at smitteutsatte bydeler i Oslo må komme først i køen for å hindre dødsfall, men også dempe smittetrykket der det er verst.

Økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe er enig med Johansen, og hun peker på et annet paradoks - nemlig at en 95-åring som bor hjemme kommer lenger bak i køen enn en 95-åring på sykehjem.

- Normalt prioriterer vi å sette inn tiltak for å berge flest mulig leveår, men i pandemien har man valgt helt motsatt, sa hun i podcasten Stavrum & Eikeland.

- På sykehjem dør det mennesker hver dag, hver uke, hele året. Vi hadde mindre død i fjor, enn året før. Har vi da blitt for opptatt å styre på antall døde? spør professoren.

Ulltveit-Moe mener at når man står midt i en krise, er det veldig lett å telle det som synes, og akkurat nå er det corona-dødsfall.

- Det som ikke synes er de som ender opp med fysisk og psykisk dårlig helse og som dermed får færre leveår. Men de ser vi jo ikke ennå, sier Ulltveit-Moe.

Enda flere tapte leveår

Den tidligere helseforskeren Erik Nords beregninger går primært på tapte liv. Hans tall tyder på at myndighetene nå ikke bruker vaksinen på en måte som sparer flest mulig liv.

Ifølge hans beregninger må man bruke 200.000 vaksinedoser for å spare et liv i aldersgruppen 75-85 år i kommuner med samme smittetrykk som Røros, mens man ville oppnådd det samme med 20.000 doser til 55-65-åringer i Stovner og Søndre Nordstrand bydel.

- De 180.000 dosene kan redde flere liv, skriver han, og legger til: - Fokuserer man i stedet på det å vinne leveår, blir regnestykket selvsagt langt, langt mer gunstig for gruppen 55-65, skriver professor emeritus og tidligere helseforsker Erik Nord.

