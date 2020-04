Helseminister Bent Høie først i stolen hos frisøren

Frisørene har åpnet igjen, og først i køen sto helseminister Bent Høie.

OSLO (NTB, Nettavisen): - Jeg regner med at mange tusen strømmer til frisøren og andre som åpner i dag, sier helseminister Bent Høie, som tidlig mandag morgen hadde sikret seg frisørtime i Oslo.

- Deilig å kunne åpne igjen, sa frisør Morten Johansen, en av dem som har vært gjennom et kurs i smittevern for å kunne håndtere sine kunder på en trygg måte i en ny situasjon skapt av koronaepidemien.

MÅ FØLGE VEILEDER: Frisørkunder skal blant annet ha mulighet til å vaske hender når de kommer og når de går og alt av magasiner og ukeblader skal pakkes bort, sier den nye veilederen for frisører som gjenåpner. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Må følge veileder

- Det er nok ikke bare meg og Bent som gleder oss til å stusse sveisen litt. Det gjør mange rundt om i det ganske land, sa næringsminister Iselin Nybø da hun for fire dager siden kunngjorde at frisørbransjen skal få åpne igjen - på klare betingelser.

VEILEDER: Denne plakaten vil du nå kunne møte hos virksomheter som har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv. Foto: Faksimile

Det er laget en veileder som gjelder for frisører, hudpleiere, tatovører og hulltakingstjenester (piercing). Kunder skal blant annet ha mulighet til å vaske hender når de kommer og når de går og alt av magasiner og ukeblader skal pakkes bort, og det skal ikke serveres drikke.

Her er veilederen for frisørene

- Når vi nå åpner opp igjen, blir ikke alt som før, og det er nettopp fordi vi skal ha kontroll på smittespredningen, sa Høie da veilederen ble presentert torsdag.

Skoleomstart for 250.000 elever

Mandag åpner også flere skoler. 250.000 elever fra 1. til 4. trinn over hele landet skal få ta opp igjen skolearbeidet på skolen, men må følge strenge hygieniske tiltak og regler for sosial kontakt.

Nordtvet skole i Oslo er ifølge NTB den eneste av kommunens 108 barneskoler som utsetter skolestart. Årsaken er at flere av skolens ansatte har fått påvist koronasmitte.

Det var lørdag det ble kjent at en ansatt ved skolen var smittet av koronaviruset. Direktør Marte Gerhardsen i utdanningsetaten i Oslo kommune opplyste til VG søndag kveld at skolen har oppdaget at flere ansatte er koronasmittet, og 16 ansatte er i karantene.

Trondheim: Ansatt ved barneskole i isolasjon

I Trondheim er en ansatt ved Huseby barneskole satt i isolasjon etter å ha fått påvist koronasmitte.

Ifølge en pressemelding fra Trondheim kommune hadde vedkommende kontakt med noen barn og ansatte for vel en uke siden.

– Alle disse er kontaktet og vurdert, og de som er definert som nærkontakter, er satt i karantene, heter det i pressemeldingen.

Ifølge kommunen er det ikke nødvendig med tiltak overfor øvrige barn og ansatte i skole/SFO.

– Ved oppstart av skole mandag skal derfor alle disse møte som planlagt, såframt de er friske, heter det i pressemeldingen.

