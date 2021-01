Helseminister slår alarm etter overfylte likhus: - England er i den farligste situasjonen vi har opplevd

Sykehusene i Surrey sørøst i England er sprengt - nå lagres kropper i et midlertidig likhus.

Cirka 170 lik holdes på anlegget i Headley Court i Leatherhead, hvorav halvparten er ofre for koronaviruset. Likhuset ble åpnet i april 2020 for å dempe presset under den første bølgen av pandemien.

- Mer enn halvparten av dem som ble holdt på anlegget døde av covid-19, sier en talsperson for Surrey Local Resilience Forum til The Guardian.

Fylkets sykehus har kapasitet til å lagre 600 kropper, men er fulle, mens det midlertidige anlegget har plass til 800.

Les også: Her er svarene på spørsmålene du kanskje ikke har turt å stille om koronavaksiner

Også likhuset kan bli sprengt



Talsmannen for Surrey Local Resilience Forum sier at situasjonen i fylket vil bli dramatisk dersom den totale kapasiteten på 1400 blir overskredet i løpet av de kommende ukene.

- For å sette litt perspektiv på dette, under den første bølgen, var det 700 lik som ble oppbevart i det midlertidige anlegget. Den første bølgen varte i omtrent 12 uker fra midten av mars til midten av mai. Siden 21. desember, etter bare to og en halv uke, er 300 kropper sendt til oppbevaring der.

Les også: Thailand med gedigen koronaflause

Separate tall publisert av Storbritannias statistikkbyråer for dødsfall der koronaviruset er nevnt på dødsattesten, viser at det nå har vært 97 000 dødsfall som involverer koronaviruset i Storbritannia.

Helseminister slår alarm



Englands helseminister professor Chris Whitty oppfordrer ennå en gang alle om å bli hjemme og kun forlate boligen dersom det er helt nødvendig.

- Sykehus i landet vårt har alltid nok å gjøre om vinteren, men nå står helsevesenet vårt NHS foran den mest utfordrende og farlige situasjonen noen av oss kan huske, skriver Whitty i et innlegg i Sunday Times, ifølge nettstedet LBC.

Les også: FHI-studie med nytt funn om skolebarn og koronasmitte

Whitty advarer videre om at dersom antalle koronatilfeller fortsetter å vokse i samme takt som nå vil landets sykehus om kort tid stå overfor store problemer.

- Antallet sykehusansatte per pasient er allerede kritisk og faren er at antall ansatte per pasient vil bli uakseptabelt selv på intensivavdelinger.

Reklame Supertilbud: 15 GB til kun 299 kroner i måneden