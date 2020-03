Helseministeren om kommende norsk coronaepidemi: - Vi kan ikke unngå dødsfall

- Hovedbølgen av coronaepidemien kan komme til å vare i ett års tid, sier helseministeren. Han varsler opptrapping av intensivkapasiteten.

OSLO (Nettavisen): - Viruset har kommet til Norge, og Folkehelseinstituttets vurdering er at det nå er høy risiko for spredning. Målet er å redusere epidemiens størrelse og beskytte utsatte grupper, sa helseminister Bent Høie (H) da han redegjorde om coronasituasjonen i Stortinget tirsdag.

Myndighetenes mål er i første fase å utsette starten på en norsk coronaepidemi lengst mulig, deretter begrense spredning av viruset og så bidra til at fasen med spredning strekker seg over en lengre periode, slik at kapasiteten i helsevesenet ikke sprenges.

Beskytte utsatte grupper

Høie sa det kunne være fristende å sette inn kraftfulle tiltak i en tidlig fase, men advarte mot dette.

- Tiltakene må være basert på faglige råd fra våre fremste fagmyndigheter. Det er når epidemien er kommet ordentlig i gang at de mest kraftfulle tiltakene er aktuelle, sa Høie og viste til Folkehelseinstituttets antydninger om at coronaepidemien i Norge kan komme til å vare i ett års tid.

Høie minnet om at tiltakene som er satt ut i livet og de som er på trappene særlig sikter mot å beskytte utsatte grupper:

- Det store flertallet vil ikke oppleve det som veldig alvorlig å få denne sykdommen, men den kan få alvorlige konsekvenser for de mest sårbare blant oss, sa Høie.

- Foreløpige tall tyder på at 80 prosent av de smittede blir syke. Vi har fortsatt ikke full oversikt over hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke. Det er særlig de eldre og de med underliggende sykdommer som ser ut til å være utsatt, sa helseministeren.

Et foreløpig scenario tilsier at på toppen vil 1700 være innlagt på sykehus og 600 på intensivavdelingen, påpekte Høie.

- Det understrekes at dette ikke er en prognose, men et scenario det planlegges mot, sa han.

- Skalerer opp kapasiteten

Innsatsen mot coronaviruset går i to hovedspor, sa helseministeren; et smittevernspor og et behandlingsspor for å hindre dødsfall blant de alvorlig syke.

- Vi skalerer opp kapasiteten, spesielt når det gjelder intensivpasienter. Vi utsetter planlagte operasjoner. I likhet med sesonginfluensaen, kan vi ikke unngå dødsfall, men målet er å unngå dødsfall som følge av at vi ikke kan gi god nok helsehjelp, sa Høie.

Høie sa Helsedirektoratet og kommunene har vide fullmakter når det gjelder tiltak for å begrense smittespredning. Samtidig understreket han at terskelen vil være høy for eksempel når det gjelder å stenge skoler og barnehager:

- Det innebærer store samfunnsmessige konsekvenser dersom folk må være hjemme fra jobb på grunn av stengte barnehager og skoler, sa Høie og pekte på at dette også kan ramme kapasiteten i helsevesenet.

Helseministeren forsikret at helse- og omsorgssektoren er godt forberedt på den utfordringen som venter, men pekte på at laboratoriekapasiteten og tilgangen på legemidler og medisinsk utstyr kan bli en utfordring. Her varslet han at regjeringen vil legge fram et forslag fredag for å adressere disse utfordringene.

Falske nyheter

Høie brukte sitt innlegg i Stortinget til også å advare mot falske nyheter og forsøk på utenlandsk påvirkning midt i virusfrykten.

- Samfunnet er sårbart for falske nyheter og påvirkning utenfra. Det er viktig at både vi som myndigheter og befolkningen er oppmerksom på at dette kan skje, sa Høie.