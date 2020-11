Helseministeren vedgår for dårlige koronaverktøy

Lokale smittejegere savner bedre digitale verktøy for koronasporing. – Dette er jo komplisert, svarer helseminister Bent Høie (H).

Til Aftenposten forteller smittejegere i Asker kommune om «metoder som minner om et u-land». Meldingene som blant annet omtaler hvordan en person ble smittet, skrives ut i to eksemplarer og sendes inn.

– Det føles litt gammeldags. Det er rart at vi må sende inn smitteskjemaer manuelt nå i 2020, sier sykepleier Hilde Nordskag.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) er enig i at manglende innrapportering av viktige data er et betydelig problem.

– Dette gjør at vi mangler data på en god del av tilfellene, som kunne gitt oss bedre oversikt over situasjonen. Dette er et felt vi hvor trenger fortgang i prosessen. Vi jobber hardt med å finne løsninger, sier hun.

Helseminister Bent Høie mener situasjonen er bedre enn i mars.

– Men det er fortsatt ikke godt nok. Det jobbes for å sikre at innmeldingene er gode nok, og at de digitale systemene blir enda bedre. Det er veldig mye trykk på dette nå, sier han til Aftenposten.

Han avviser at dette kunne ha vært ordnet tidligere.

– Dette er jo komplisert. Hadde det vært enkelt, hadde det vært løst for lenge siden, sier Bent Høie.

